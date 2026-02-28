Лавров в разговоре с Аракчи осудил атаку США и Израиля на Иран

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран, сообщает МИД России.
Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил вооружённое нападение США и Израиля на Иран, следует из сообщения МИД России.
Лавров подчеркнул, что атаки США и Израиля были ничем не спровоцированы, нарушили международное право и игнорировали тяжёлые последствия для региональной и глобальной стабильности.
Он указал на необходимость незамедлительно прекратить атаки против Ирана и вернуть ситуацию к политико-дипломатическому урегулированию.
Аббас Аракчи проинформировал Лаврова о решении инициировать срочный созыв Совета Безопасности ООН в ответ на действия США и Израиля. По словам иранского министра, атаки вновь сорвали переговоры о мирном урегулировании вокруг иранской ядерной программы, а иранское руководство принимает меры по отражению агрессии.
Также иранская сторона выразила благодарность Лаврову и Москве за неизменную и твёрдую поддержку Ирана. В МИД России подчеркнули, что Тегеран высоко ценит последовательную политику российской стороны на международной арене.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.
Тегеран потребовал от ООН срочных мер в отношении США и Израиля.
Авиаудары по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.
В результате удара США и Израиля по школе в Иране погибли 40 девочек.
Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.