Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече основное внимание уделили ситуации, складывающейся вокруг Ирана.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.
В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.