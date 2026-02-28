Путин провел совещание Совбеза по ситуации вокруг Ирана

В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!