МВД Бахрейна сообщило об ударах по жилым зданиям в Манаме
В Манаме произошли атаки на жилые дома, в результате чего сотрудники гражданской обороны тушили пожары и оказывали помощь пострадавшим, заявили в МВД королевства Бахрейн.
В столице Бахрейна Манаме были нанесены удары по нескольким жилым зданиям. МВД королевства сообщило, что в результате происшествий на местах работают спасательные службы, передает ТАСС.
В заявлении министерства указывается, что несколько жилых зданий подверглись атаке. Власти также отмечают, что сотрудники гражданской обороны продолжают тушить возникшие пожары и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Ранее центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару.
Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке.
В результате падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm в Дубае возник сильный пожар.
Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.