В Нью-Йорке началось созванное Россией заседание СБ ООН по ситуации в Иране

Tекст: Катерина Туманова

Экстренное заседание на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке также созывают Франция, Бахрейн и Колумбия. Безрассудные действия Вашингтона и З. Иерусалима против суверенного государства-члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – отметил в обращении постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что такие опасные авантюры направлены на разрушение мира, стабильности и безопасности во всем регионе Ближнего Востока, поэтому от руководства Секретариата ООН ожидаются соответствующих объективные оценки.

Российское представительство намерено потребовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования, а Россия готова оказывать необходимое содействие в этом процессе, резюмировал Небензя.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек при атаке на Иран. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной.