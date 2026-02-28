Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи

Tекст: ка

«Признаки того, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «больше не существует», усиливаются», – цитирует Нетаньяху Times Of Istrael в видеообращении к израильской общественности.

Он заявил, что утром Израиль ликвидировал командиров КСИР, высокопоставленных чиновников иранского режима, высокопоставленных сотрудников ядерной программы, и что в ближайшие дни «мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима».

Нетаньяху заверил, что Израиль создаст условия для того, чтобы иранский народ «освободился от оков диктатуры».

Операция против Ирана «будет продолжаться столько, сколько потребуется, и для этого необходима выдержка», – сказал он.

Израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «историческое лидерство».

«Он – лидер, который держит свое слово», – сказал Нетаньяху.

Премьер-министр заявил, что операция «приведет к миру, истинному миру».

По словам Нетаньяху, Израиль вступил в войну, чтобы «фундаментально изменить» ситуацию, в которой Иран находился на пути к обладанию ядерным оружием, что позволило бы ему резко усилить угрозы в адрес своих соседей.

Нетаньяху призвал иранцев выйти на улицы, чтобы объединиться и свергнуть прежнюю власть.

«Не упустите эту возможность. Такая возможность выпадает раз в поколение. Скоро настанет ваш час. Момент, когда вы должны будете массово выйти на улицы, чтобы завершить работу по свержению режима ужасов, который отравляет вашу жизнь. Помощь прибыла», – говорил Нетаньяху на иврите и по-английски.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля начала новые авиаудары по Ирану, в качестве целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.