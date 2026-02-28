США в войне с Ираном пошли ва-банк

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

В субботу утром Израиль и США начали наносить ракетные удары по Ирану. После первых сообщений о начале атаки в Тегеране прогремела серия взрывов. По данным израильских СМИ, целями удара стали десятки объектов.

Сообщалось о прилетах в районе Университетской улицы, площади Республики, площади Хасан Абад и в северном районе Сейед Хандан. Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведен в безопасное место. Одновременно были атакованы правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб. Однако эти удары уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне ударов» в городах Керманшах, Табриз, Илам и в провинции Лорестан. По данным канала Al Jazeera, удары также наносились по объектам в городе Ахваз.

Президент США Дональд Трамп в видеообращении заявил о начале масштабной военной операции против Ирана: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Кроме того, Трамп вновь подтвердил, что Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США. По его словам, удары наносились по объектам, связанным с ядерной программой, в Фордо, Натанзе и Исфахане, чтобы исключить возможность создания Ираном ядерного оружия.

Трамп призвал иранцев после завершения военной операции взять власть в свои руки. Иранским военнослужащими он предложил сдаться и получить «иммунитет», либо выбрать «верную смерть». «Когда мы закончим, берите управление страной в свои руки. Это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед», – сказал Трамп в соцсети Truth Social.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил с речью, в которой во многом повторил тезисы Трампа, назвав Иран «экзистенциальной угрозой», а также призвал иранцев «взять судьбу в свои руки». «Я благодарю нашего великого друга, президента Трампа, за его историческое лидерство… Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял судьбу в свои руки», – заявил Нетаньяху.

Премьер сказал, что Ирану ни при каких условиях нельзя позволить заполучить ядерное оружие. «Настало время для всех слоев иранского народа – персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвази – сбросить иго тирании и создать свободный и миролюбивый Иран», – добавил Нетаньяху.

Как сообщили в Пентагоне, операция против Ирана называется «Эпическая ярость». По словам Нетаньяху, проводимая его страной операция называется «Рык льва». «Предстоящие дни операции «Рычащий лев» потребуют от всех нас терпения и стойкости. Мы будем бороться вместе и вместе обеспечим вечность Израиля», – сказал израильский премьер.

МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Авиарейсы в Иран и Израиль приостановлены.

Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

По мнению Москвы, истинные мотивы Вашингтона и Тель-Авива далеки от задач нераспространения, а их действия подталкивают другие страны к гонке вооружений. МИД призвал немедленно вернуться к дипломатическому урегулированию и подтвердил готовность России содействовать мирному решению.

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, Трамп выступил с полноценным ультиматумом иранским властям, придя к выводу о допустимости потерь, хотя до этого колебался. По мнению политолога «успех принесет принципиально важные выгоды в виде окончательного переустройства Ближнего Востока в интересах Израиля и США», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

При этом Лукьянов отметил, что «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было.

«Ва-банк так ва-банк. Расчёт на быстрый и красивый эффект. А если нет?»

– задается вопросом политолог.

Иран инициировал масштабный ответный удар под кодовым названием «Истинное обещание 3», запустив «первую волну» ракет и беспилотников в сторону Израиля (сообщалось о взрывах в Иерусалиме). Другими целями стали авиабазы ЦАХАЛ (Неватим и Тель-Ноф), а также штаб-квартира разведки «Моссад» к северу от Тель-Авива. В Израиле подтвердили «незначительный ущерб» инфраструктуре авиабаз, однако заявили, что большинство целей было перехвачено системами «Хец» (Arrow) и американскими эсминцами в Средиземном море.

Под огнем Ирана оказались базы США в регионе – в Катаре и Кувейте. Была атакована штаб-квартира Центрального командования (CENTCOM) США в Бахрейне. Сообщалось о применении гиперзвуковых ракет «Фаттах», которые, по заявлениям КСИР, смогли преодолеть системы ПРО в ряде районов. Были зафиксированы атаки дронов-камикадзе и ракет на базу Айн-аль-Асад в Ираке и американские объекты в районе месторождения Коноко в Сирии.

Также удары наносились по целям в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. В жилом районе Абу-Даби после перехвата иранских ракет фрагменты одного из снарядов упали на жилые дома, убив человека и повредив постройки.

МИД Ирана заявил через представительство в ООН, что ответный удар является актом самообороны согласно ст. 51 Устава ООН, и предостерег Вашингтон от дальнейшего вмешательства под угрозой «тотальной войны».

Ливанская шиитская организация «Хезболла» в субботу начала обстрел северных районов Израиля (Галилея и Хайфа), выпустив сотни ракет типа «Град» и «Фалак», чтобы перегрузить израильскую систему «Железный купол». Йеменские хуситы заявили о пусках ракет по коммерческим судам в Красном море, связанным с США и Израилем, и попытке удара по израильскому порту Эйлат.

По данным New York Times, нападение на Иран может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев.

В экспертной среде говорят, что целью ударов США и Израиля является не только ядерная и ракетная программа Тегерана, но и правящий режим.

«Я думаю, то, что мы наблюдаем – это начало полномасштабной войны. И, судя по первым ударам и концентрации сил, главная цель этой операции гораздо глубже, чем просто ядерная или ракетная инфраструктура Ирана, о которой говорил Трамп»,

– считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

По его словам, в Вашингтоне и в Иерусалиме всерьез надеются на смену режима в Тегеране. «Об этом говорит и характер первых ударов – они наносились по центрам принятия решений, правительственным учреждениям, штабам КСИР. Об этом же свидетельствует и выступление из Лондона принца Резы Пехлеви, который призвал военнослужащих переходить на сторону протестующих. Расчет делается на то, что после этих атак режим аятолл падет изнутри», – пояснил иранист.

При этом удары наносятся не только по Тегерану, а по всему Ирану. И это только начало. Американцы и израильтяне уже заявили, что готовы к длительной, многослойной операции.

«Нужно понимать масштаб. С 2003 года, со времен вторжения в Ирак, на Ближнем Востоке не было такой концентрации войск США. Но тогда планировалась наземная операция, а сегодня речь идет о силах ВВС, ВМС и ПРО. Если говорить только о воздухе и море, то это наиболее масштабная группировка, пожалуй, со времен Второй мировой войны», – отмечает востоковед.

Эксперт напомнил, что в этой операции задействовано 500 самых современных самолетов – израильских и американских. Плюс две авианосные ударные группы, расположенные с разных сторон Ирана, которые сопровождают 13-14 эсминцев. Эти эсминцы несут крылатые ракеты «Томагавк» и новейшие системы ПВО.

«Группировка в Средиземном море будет обеспечивать противоракетную оборону Израиля и баз США в регионе. Это серьезная картина. Иран уже попытался ответить, запустив ракеты, но, по предварительным данным, они были перехвачены над Израилем.

Нас ждет не просто серия ударов, а полноценная ракетно-воздушная война»,

– прогнозирует политолог.

Что касается баланса сил и союзников Ирана, то так называемая «ось сопротивления» («Хезболла», ХАМАС) была практически обнулена Израилем за последние годы, их потенциал серьезно подорван. «Более того, появлялась неподтвержденная информация, что руководство «Хезболлы» заявило о нежелании втягиваться в эту войну. Наиболее воинственно сейчас настроены проиранские шиитские формирования в Ираке и, возможно, хуситы в Йемене. Но до Израиля хуситам далеко, а американцы и израильтяне, конечно, эти риски просчитывали и готовы к отражению атак», – пояснил Сажин.

Что касается позиции России, то в январе 2025 года был подписан договор о стратегическом партнерстве с Ираном, но он не предусматривает взаимную оборону.

«Это не военный союз. Мы видели, что в прошлом июне, во время 12-дневной войны, Россия никакого реального участия не принимала. Не примет и сейчас. Будут, конечно, политические заявления, возможно, критика в ООН, но не более того. Что касается военно-технической помощи: сейчас, когда война уже началась, поставки вооружений ничего не решат. Для освоения новой техники нужно время и специалисты, которых у Ирана в условиях тотальных ударов просто не будет», – считает Сажин.

Главное отличие нынешней ситуации от прошлых кризисов (например, от той же 12-невной войны) – внутриполитическая обстановка в самом Иране. По словам эксперта, по данным многих заслуживающих доверия источников, сейчас за нынешнюю исламскую власть выступают от силы 15-20% населения. Остальные – против, пусть и в разной степени активности.

«Раньше, в моменты внешней угрозы, иранское население сплачивалось вокруг властей. Сегодня этого единства нет. Вкупе с ударами по штабам и центрам принятия решений, а также с призывами к армии переходить на сторону народа – это создает критическую массу.

Вашингтон и Иерусалим сделали ставку на то, что режим рухнет изнутри под воздействием военной мощи снаружи. Посмотрим, сработает ли этот сценарий»,

– добавил спикер.

Гипотеза о том, что для США повышение или удержание уровня безопасности в регионе может быть целью военной деятельности – ошибочна, считает политолог Тимофей Бордачев программный директор клуба «Валдай». «Для Штатов положение дел везде, кроме в соседних государствах, является вопросом дипломатии, а не выживания. И, соответственно, положение на Ближнем Востоке, никак не влияет на безопасность и выживание американского государства», – пишет политолог.

Удивительно, что США выбрали «предотвращение угрозы американскому народу» официальным обоснованием для начала операции против Ирана, соглашается Яков Кедми, экс-глава израильской спецслужбы «Натив». «Это максимально странная и глупая оговорка. Тегеран хотя бы из географических соображений не может представлять столь масштабную опасность для Вашингтона», – отметил он.

«Во многом произошедшее – последствие желания Штатов утвердить себя в роли гегемона. Конечно, есть и более конкретные задачи. На мой взгляд, их две: лишить Иран возможности производить ядерное вооружение, а также смена режима в государстве на более дружественный по отношению к Израилю и Западу», – предположил он.

«Текущая операция, судя по всему, готовилась более полугода. США готовы к конфликту относительно длинному. Трамп рассчитывает, что боевые действия продлятся несколько недель. Впрочем, американцы наверняка попытаются отработать и сценарий «войны одного дня». В таком случае, им необходимо максимально надавить на Тегеран в течение суток», – акцентирует собеседник.

«А к вечеру Трамп свяжется с местным руководством и предложит капитуляцию путем максимальной сговорчивости на переговорах США и Ирана. Согласятся ли на это власти страны – большой вопрос. Поэтому наиболее вероятно, что операция будет идти две-три недели, а может и месяц», – отмечает эксперт.

«При таком раскладе Штаты наверняка попытаются максимально использовать и общественные разногласия внутри ближневосточного государства. Для смены режима необходимо вводить войска на территорию страны. У американцев такой возможности нет: это потребует привлечение колоссального числа солдат», – продолжает он.

«Соответственно,

США могут надеяться, что роль сухопутных войск исполнит местная оппозиция, которая самостоятельно свергнет режим. В любом случае, это очень опасная игра. Иран – страна сложная.

Проконтролировать, кто именно в таком случае возьмет власть – невозможно. Может начаться и масштабная гражданская война», – добавляет собеседник.

«Кроме того, в Иране большое число национальностей. Государство может начать распадаться по этническому признаку. Стабильности ближневосточному региону это не добавит. Допускаю, что последствия подобного развития событий окажутся даже хуже, чем после вторжения в Ирак в 2003 году», – поясняет эксперт.

Спикер уточнил, что задача иранского правительства сейчас состоит в том, чтобы просто «отсидеться», «продержаться» приличное количество времени. Таким образом, издержки для Штатов могут оказаться значительными, а ценность полученных результатов – призрачной. «Но для того, чтобы «отсидеться» все равно нужна внешняя поддержка. А в текущий момент нельзя сказать, что кто-либо готов Ирану помочь», – говорит он.

«Арабские государства, например, уже выразили протест Тегерану за то, что он ударил по американским базам, расположенным на их территории. Вполне возможно, что в ближайшее время они более ярко выразят поддержку Вашингтону. Впрочем, вовлекаться в боевые действия они не станут», – заключил Кедми.

«За этим ажиотажем стоит простая попытка заставить Иран быть послушным, сломать его. Американцы и их союзники понимают: если они проиграют эту битву, а они уже проигрывают ее в глазах всего мира, они потеряют все. Иран же, со своей стороны, тоже знает: если дать слабину сейчас, его уничтожат. Поэтому

то, что мы наблюдаем, – это борьба двух цивилизаций»,

– считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

По его словам, с одной стороны – цивилизация так называемого острова Эпштейна, «которая хочет подчинить мир и пользоваться его ресурсами, прикрываясь лозунгами о свободе и равноправии». «Но этим сказкам уже никто не верит, даже они сами. С другой стороны – Иран, который отстаивает семейные ценности и выступает вместе с Россией, Китаем, Северной Кореей и другими свободолюбивыми странами», – подчеркнул спикер.

По оценке Курбанова, если бы США могли легко победить Иран, «они бы давно это сделали и не церемонились, как не церемонились с Каддафи или Саддамом Хусейном». «Но они точно знают, что в этой войне проиграют. Поэтому они ищут предлог, тянут время. Отсюда эти бесконечные обещания: «завтра ударим, послезавтра ударим». Но ничего не происходило до сегодняшнего дня», – рассуждает эксперт.

По его словам, после начала ракетных ударов население в Иране не начало паниковать. «Иран сейчас силен как никогда. Недавно мы сами стали свидетелями, как йеменские хуситы атаковали американские авианосцы, а США и европейцы фактически бежали оттуда. А Иран во много раз сильнее хуситов. За последние месяцы Иран получил сотни единиц новейших вооружений из России и Китая. У него есть гиперзвуковое оружие, которого нет у американцев. Как США будут от него защищаться? Для Америки это будет самоубийство. Как говорил Хамнеи: Америка – сильное государство, но если она получит пощечину, то уже никогда не встанет с колен», – пояснил Курбанов.

По мнению эксперта, если речь действительно идет о полномасштабной войне, то такая ситуация «будет на руку России и всему миру». «Это остановит американцев, а значит, остановит и подпитку Украины. Европа ослабнет без Америки, Украина перестанет сопротивляться – наступит мир. Это общая война с «семиголовым драконом»: Америка, Европа, Украина – все это звенья одной цепи. А с другой стороны – беспрецедентное сплочение: Россия, Китай, Иран», – подчеркивает востоковед.

Затяжной конфликт повлияет на мировую экономику, поэтому стоит ожидать резкого скачка цен на нефть из-за возможных угроз судоходству в Ормузском проливе и Персидском заливе.

«Да, цены на нефть взлетят. Но Россия и Иран имеют свою нефть, а Китай, как друг, обеспечит остальные ресурсы. Рост цен станет компенсацией за ущерб от западного равнодушия. Европа пойдет на дно, американские корпорации рухнут, доллар уступит место золоту. Монархии Залива (вроде Саудовской Аравии и Катара), которые держатся на американском штыке, тоже падут. Мир освободится от гегемонии», – полагает собеседник.

Курбанов добавляет, что американцы всеми силами будут пытаться сохранить роль гегемона и «продолжат играть на информационном поле». Их СМИ могут показать старые кадры и объявить всему миру о великой победе над Ираном, и многие поверят. Но по факту, проигрыш будет не со стороны Ирана», – считает спикер.