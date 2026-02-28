Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.37 комментариев
Ракеты ударили рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи
Ракеты Израиля и США поразили район резиденции Хаменеи
Ракетный обстрел затронул кварталы Тегерана у резиденции аятоллы Хаменеи и президентского дворца, однако Масуд Пезешкиан, по последним данным, не пострадал.
В районах Тегерана, где находятся резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец, были зафиксированы ракетные попадания, передает РИА «Новости».
По данным агентства Fars, удары пришлись по району улиц Пастер и Кешвардуст, где расположены государственные комплексы. Источники агентства сообщают, что в этой зоне зафиксировали примерно семь ракетных разрывов.
Агентство Mehr со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что атаки были нанесены Израилем и США, однако глава государства не пострадал. «Президент Масуд Пезешкиан совершенно здоров, он не пострадал», – цитирует агентство собеседника.
Ранее министерство обороны Израиля заявило, что страна нанесла по Ирану «превентивный» удар. После этого в исламской республике ввели чрезвычайное положение.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.
В субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов.