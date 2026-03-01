Уничтожение главы одного государства силами другого государства и по решению его руководства в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению со предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.0 комментариев
Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.
В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».
«Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.
Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.
президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.