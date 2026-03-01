Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

Дональд Трамп официально объявил о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Стоит констатировать, что международная ситуация в контексте подобного сообщения переходит на новый опасный уровень.

К Исламской Республике Иран, её общественно-политическому устройству, идеологии и правящим кругам можно относиться как угодно. Основания для любого отношения, в том числе и самого отрицательного, при желании найти легко. Однако Али Хаменеи – легитимный глава государства-члена Организации Объединённых Наций, признанного практически всеми и являющегося законным участником всех форм международных отношений. В том числе политических переговоров с организаторами атаки, продолжавшихся до её момента.

Уничтожение главы одного государства силами другого государства и по решению его руководства в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций или наркокартелей – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению со предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Муаммара Каддафи или казнь Саддама Хусейна.

И тот, и другой казусы стали возможны благодаря внешнему военному вмешательству, тем не менее Каддафи был убит его ливийскими противниками в результате акта внутренней смуты, а Хусейн казнён после процесса по приговору иракского суда, как бы ни оценивать его объективность. Случай с Ираном другой, это воспроизводство метода, что применялся Израилем к главам "Хизбаллы" и ХАМАС.

Происходящее – демонтаж основополагающих сдерживающих элементов международных отношений, которые сохранялись от предыдущих эпох. Поскольку шли к этому последовательно и подошли довольно плавно, многие политические элиты, кажется, не рассматривают данные события в столь драматическом ключе. Их считают пусть и довольно резким, но в целом объяснимым проявлением противоречий. Однако так считают не все. Выводы, которые вправе сделать оппоненты США, следующие.

Во-первых, ведение с американцами переговоров почти не имеет смысла, подлинный вопрос либо о капитуляции, либо об имитации для подготовки к силовому решению. Во-вторых, реальна ситуация, когда отступать некуда и терять нечего. И тогда правомерен любой из имеющихся последних аргументов, тот вид "кнопки", который имеется в наличии, – буквальный или фигуральный.

Эти выводы будут иметь место, что бы ни произошло в Иране в ближайшие дни. Даже если там осуществится усовершенствованное подобие Венесуэлы с кулуарной договорённостью о передаче власти в некие устраивающие всех руки (вероятность не представляется высокой, но что сейчас можно исключать?), подобная социальная инженерия не успокоит другие режимы, оппонирующие США.

Механизм смены управления и постановки под контроль обозначен, противодействие ему будет крепнуть и становится более отчаянным. С последствиями, которые при определённом сценарии становятся фатальными. О таком атавизме, как международное право, нет смысла вспоминать даже иронически.

