Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Евдокия Шереметьева
Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности
Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.
Сергей Худиев
Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС
Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.
Глеб Простаков
У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы
Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.