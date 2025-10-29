  • Новость часаРогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО
    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Трамп назвал Моди «убийцей»
    Радведа Поклонская резко осудила публикацию ее нового имени
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Рогов призвал губернатора Балицкого трижды извиниться
    Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции
    «Аэрофлот» получил право ремонтировать двигатели для Boeing и Airbus
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    3 комментария
    29 октября 2025, 11:14 • Инфографика

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

    Нажать для увеличения

    Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Главное
    MWM: На Украине осталось 30% пригодных к бою танков
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Китай возобновил закупки американской сои
    В Приморье запретили продавать топливо подросткам младше 16 лет
    Для «крабового короля» Кана попросили 24 года колонии строгого режима
    Лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург на достройку

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Какая литература поможет разобраться в причинах СВО

    МИД России посоветовал певице Алле Пугачевой и другим релокантам прочесть книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобная литература открывает глаза и рассказывает правду об «украинстве». Какие еще книги помогут разобраться в корнях и причинах конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации