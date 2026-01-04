  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА над Москвой
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 16:25

    ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    Единый государственный экзамен в 2026 году пройдет по утвержденному расписанию с учетом отдельных изменений в контрольных измерительных материалах по ряду предметов. Министерство просвещения и Рособрнадзор утверждают сроки проведения экзаменов, а ФИПИ публикует демонстрационные варианты КИМ заранее.

    Обязательные предметы и предметы по выбору

    Структура ЕГЭ в 2026 году в целом сохраняется без изменений. Обязательными остаются два экзамена: русский язык и математика. Математику можно сдавать на базовом или профильном уровне. Базовый уровень оценивается по пятибалльной шкале и дает право на получение аттестата, но не принимается вузами при поступлении. Профильный уровень оценивается по стобалльной системе и необходим для поступления на технические, экономические и естественно-научные направления.

    Предметы по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Выпускник самостоятельно определяет перечень предметов по выбору, исходя из требований вузов, в которые он планирует поступать.

    Допуск к ЕГЭ: итоговое сочинение

    Допуском к ЕГЭ служит итоговое сочинение, которое выпускники 11-х классов пишут в декабре. В 2025/2026 учебном году установлены следующие даты: основной срок – 3 декабря 2025 года (первая среда декабря), дополнительные сроки – 4 февраля 2026 года и 8 апреля 2026 года.

    На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем – от 350 слов, минимальный – 250 слов. Работы короче минимального объема не проверяются.

    Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет» по пяти критериям: соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Для получения зачета необходимо выполнить требования по объему и самостоятельности, а также получить положительный результат по трем критериям, включая обязательные «соответствие теме» и «аргументация».

    Комплекты тем формируются из закрытого банка ФИПИ и включают по две темы из каждого раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Конкретные формулировки тем становятся известны непосредственно в день написания работы.

    Расписание ЕГЭ 2026

    Досрочный период: 20 марта – 20 апреля 2026 года

    • 20 марта (пятница) – география, литература, русский язык;

    • 24 марта (вторник) – русский язык;

    • 27 марта (пятница) – математика базового и профильного уровней;

    • 31 марта (вторник) – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

    • 3 апреля (пятница) – иностранные языки (устная часть);

    • 7 апреля (вторник) – информатика, обществознание;

    • 10 апреля (пятница) – история, химия;

    • 16–20 апреля – резервные дни.

    Основной период: 1 июня – 9 июля 2026 года

    • 1 июня (понедельник) – история, литература, химия;

    • 4 июня (четверг) – русский язык;

    • 8 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровней;

    • 11 июня (четверг) – обществознание, физика;

    • 15 июня (понедельник) – биология, география, иностранные языки (письменная часть);

    • 18 июня (четверг) – иностранные языки (устная часть), информатика;

    • 19 июня (пятница) – иностранные языки (устная часть), информатика;

    • 22–25 июня – резервные дни;

    • 8 июля (среда) – пересдача (иностранные языки, информатика, обществознание, русский язык, физика, химия);

    • 9 июля (четверг) – пересдача (биология, география, математика, иностранные языки устная часть, история, литература).

    Дополнительный период: 4-25 сентября 2026 года

    Предназначен для выпускников, не прошедших экзамены в основной период по уважительным причинам или не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам для получения аттестата.

    Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

    Пересдача ЕГЭ

    С 2024 года действует возможность пересдать один предмет по выбору до завершения приемной кампании в вузы. В 2026 году пересдачи планируются на 8 и 9 июля. Выпускник вправе пересдать любой предмет, включая тот, по которому был преодолен минимальный порог, если хочет улучшить результат для поступления. При пересдаче учитывается только более высокий результат.

    Изменения в КИМ ЕГЭ 2026

    Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ (контрольно-измерительные материалы) на 2026 год. По большинству предметов структура и содержание экзаменационных работ остались без изменений.

    Без изменений: математика (базовый и профильный уровни), химия, биология, география, физика, история, обществознание, иностранные языки.

    Русский язык. Структура КИМ сохранена. В задание 7 внесено изменение: расширен перечень грамматических ошибок, которые могут встретиться в задании. Увеличено допустимое количество логических ошибок для выставления одного балла по критерию К5 «Логичность речи» в сочинении. Исключен особый подход к оцениванию работ объемом 100–149 слов – теперь все работы проверяются по единым критериям.

    Литература. Структура КИМ сохранена. Изменены максимальные первичные баллы: за задания 4.1/4.2 и 9.1/9.2 балл повышен с 4 до 5, за сопоставительные задания 5 и 10 снижен с 8 до 7, за сочинение (задание 11) повышен с 18 до 20. Введен новый критерий «Фактологическая точность сочинения» (два балла). Максимальный первичный балл за всю работу увеличен с 48 до 50.

    Информатика. Структура КИМ сохранена. Уточнены форматы файлов, прикрепленных к заданиям: задания 3, 9, 18, 22 – формат.ods, задание 10 – формат.odt, задания 17, 24, 26, 27 – формат.txt. Выпускникам рекомендуется освоить работу в LibreOffice и OpenOffice.

    История. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. Уточнен порядок проверки заданий 20 и 21 на сравнение исторических событий: если выпускник привел несколько тезисов, оцениваться будет только первый из них.

    Обществознание. Структура КИМ сохранена. Уточнены формулировка условия и критерии оценивания задания 21 (анализ графика): теперь требуется четко указать фактор изменения спроса или предложения.

    Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

    Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. По ряду предметов пороговые значения повышены.

    Минимальные баллы для поступления в вузы Минобрнауки:

    • Русский язык – 40 баллов (без изменений).

    • Математика профильная – 40 баллов (без изменений).

    • Обществознание – 45 баллов (без изменений).

    • Информатика – 46 баллов (было 44).

    • Физика – 41 балл (было 39).

    • Химия – 40 баллов (было 39).

    • Биология – 40 баллов (было 39).

    • История – 40 баллов (было 36).

    • Иностранный язык – 40 баллов (было 30).

    • Литература – 40 баллов (без изменений).

    • География – 40 баллов (без изменений).

    Повышение минимальных порогов направлено на улучшение качества образования. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше федеральных. Проходные баллы на конкретные направления определяются по итогам конкурса и обычно значительно превышают минимальные пороги.

    Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата: русский язык – 24 балла, математика базовая – оценка «3» (удовлетворительно), математика профильная – 27 баллов.

    Новые правила поступления в вузы

    В октябре 2025 года Минобрнауки разработало проект, согласно которому ЕГЭ по истории станет обязательным вступительным испытанием для поступления на социально-гуманитарные направления подготовки, включая «Юриспруденцию», «Социологию», «Рекламу и связи с общественностью» и другие. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

    Рассматривается также инициатива о введении минимального порога в 50 баллов по каждому предмету для поступления на платные места в вузы. С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, позволяющий правительству устанавливать правила определения стоимости обучения и ограничивать прием на направления, не востребованные экономикой.

    Процедура проведения экзамена

    Регистрация. Заявление на участие в ЕГЭ подается через школу до 1 февраля 2026 года. В заявлении указывается перечень предметов. Изменение набора предметов после этой даты возможно только по уважительным причинам.

    Что взять на экзамен: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; черную гелевую или капиллярную ручку; бутылку воды в прозрачной упаковке; при необходимости – лекарства и питание.

    Дополнительные материалы по предметам: линейка (математика, физика), непрограммируемый калькулятор (физика, химия, география), орфографический словарь (литература), атлас (география).

    Запрещено: мобильные телефоны, смартфоны, смарт-часы, наушники, любые электронные устройства с функциями связи или хранения данных, справочные материалы, шпаргалки.

    Экзамен проводится в пунктах проведения экзамена (ППЭ) под видеонаблюдением. Рекомендуется прибыть за 30–40 минут до начала. Опоздавшие допускаются к экзамену, но время не продлевается.

    Продолжительность экзаменов

    • Математика профильная – 3 часа 55 минут.

    • Русский язык – 3 часа 30 минут.

    • Литература – 3 часа 55 минут.

    • Физика – 3 часа 55 минут.

    • История – 3 часа 30 минут.

    • Обществознание – 3 часа 30 минут.

    • Биология – 3 часа 55 минут.

    • Химия – 3 часа 30 минут.

    • География – 3 часа.

    • Информатика – 3 часа 55 минут.

    • Иностранные языки (письменная часть) – 3 часа 10 минут.

    • Иностранные языки (устная часть) – до 17 минут.

    • Математика базовая – 3 часа.

    Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность увеличивается на полтора часа.

    Подготовка к ЕГЭ 2026

    Официальные ресурсы:

    • ФИПИ (fipi.ru) – демоверсии, кодификаторы, спецификации КИМ, открытый банк заданий, видеоконсультации разработчиков.

    • Официальный информационный портал ЕГЭ (ege.edu.ru) – нормативные документы, расписание, результаты.

    • Федеральный центр тестирования (rustest.ru) – темы итогового сочинения в день экзамена.

    Рекомендации по подготовке:

    Оптимальный срок начала подготовки – 10-й класс. Если выбор предметов не определен, подготовку следует начинать в сентябре выпускного года. Изучите демоверсии и кодификаторы ФИПИ, чтобы понять структуру экзамена и перечень проверяемых тем. Регулярно решайте задания из открытого банка ФИПИ. Обращайте внимание на критерии оценивания развернутых ответов.

    При подготовке к информатике освойте работу в LibreOffice и OpenOffice – именно в этих программах будут представлены файлы заданий. При подготовке к литературе уделите внимание фактологической точности: на экзамене будут строго проверять знание текстов произведений, правильность имен персонажей и последовательности событий.

