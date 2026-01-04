ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

Единый государственный экзамен в 2026 году пройдет по утвержденному расписанию с учетом отдельных изменений в контрольных измерительных материалах по ряду предметов. Министерство просвещения и Рособрнадзор утверждают сроки проведения экзаменов, а ФИПИ публикует демонстрационные варианты КИМ заранее.

Обязательные предметы и предметы по выбору

Структура ЕГЭ в 2026 году в целом сохраняется без изменений. Обязательными остаются два экзамена: русский язык и математика. Математику можно сдавать на базовом или профильном уровне. Базовый уровень оценивается по пятибалльной шкале и дает право на получение аттестата, но не принимается вузами при поступлении. Профильный уровень оценивается по стобалльной системе и необходим для поступления на технические, экономические и естественно-научные направления.

Предметы по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Выпускник самостоятельно определяет перечень предметов по выбору, исходя из требований вузов, в которые он планирует поступать.

Допуск к ЕГЭ: итоговое сочинение

Допуском к ЕГЭ служит итоговое сочинение, которое выпускники 11-х классов пишут в декабре. В 2025/2026 учебном году установлены следующие даты: основной срок – 3 декабря 2025 года (первая среда декабря), дополнительные сроки – 4 февраля 2026 года и 8 апреля 2026 года.

На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем – от 350 слов, минимальный – 250 слов. Работы короче минимального объема не проверяются.

Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет» по пяти критериям: соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Для получения зачета необходимо выполнить требования по объему и самостоятельности, а также получить положительный результат по трем критериям, включая обязательные «соответствие теме» и «аргументация».

Комплекты тем формируются из закрытого банка ФИПИ и включают по две темы из каждого раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека». Конкретные формулировки тем становятся известны непосредственно в день написания работы.

Расписание ЕГЭ 2026

Досрочный период: 20 марта – 20 апреля 2026 года

20 марта (пятница) – география, литература, русский язык;

24 марта (вторник) – русский язык;

27 марта (пятница) – математика базового и профильного уровней;

31 марта (вторник) – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

3 апреля (пятница) – иностранные языки (устная часть);

7 апреля (вторник) – информатика, обществознание;

10 апреля (пятница) – история, химия;

16–20 апреля – резервные дни.

Основной период: 1 июня – 9 июля 2026 года

1 июня (понедельник) – история, литература, химия;

4 июня (четверг) – русский язык;

8 июня (понедельник) – математика базового и профильного уровней;

11 июня (четверг) – обществознание, физика;

15 июня (понедельник) – биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 июня (четверг) – иностранные языки (устная часть), информатика;

19 июня (пятница) – иностранные языки (устная часть), информатика;

22–25 июня – резервные дни;

8 июля (среда) – пересдача (иностранные языки, информатика, обществознание, русский язык, физика, химия);

9 июля (четверг) – пересдача (биология, география, математика, иностранные языки устная часть, история, литература).

Дополнительный период: 4-25 сентября 2026 года

Предназначен для выпускников, не прошедших экзамены в основной период по уважительным причинам или не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам для получения аттестата.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Пересдача ЕГЭ

С 2024 года действует возможность пересдать один предмет по выбору до завершения приемной кампании в вузы. В 2026 году пересдачи планируются на 8 и 9 июля. Выпускник вправе пересдать любой предмет, включая тот, по которому был преодолен минимальный порог, если хочет улучшить результат для поступления. При пересдаче учитывается только более высокий результат.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2026

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ (контрольно-измерительные материалы) на 2026 год. По большинству предметов структура и содержание экзаменационных работ остались без изменений.

Без изменений: математика (базовый и профильный уровни), химия, биология, география, физика, история, обществознание, иностранные языки.

Русский язык. Структура КИМ сохранена. В задание 7 внесено изменение: расширен перечень грамматических ошибок, которые могут встретиться в задании. Увеличено допустимое количество логических ошибок для выставления одного балла по критерию К5 «Логичность речи» в сочинении. Исключен особый подход к оцениванию работ объемом 100–149 слов – теперь все работы проверяются по единым критериям.

Литература. Структура КИМ сохранена. Изменены максимальные первичные баллы: за задания 4.1/4.2 и 9.1/9.2 балл повышен с 4 до 5, за сопоставительные задания 5 и 10 снижен с 8 до 7, за сочинение (задание 11) повышен с 18 до 20. Введен новый критерий «Фактологическая точность сочинения» (два балла). Максимальный первичный балл за всю работу увеличен с 48 до 50.

Информатика. Структура КИМ сохранена. Уточнены форматы файлов, прикрепленных к заданиям: задания 3, 9, 18, 22 – формат.ods, задание 10 – формат.odt, задания 17, 24, 26, 27 – формат.txt. Выпускникам рекомендуется освоить работу в LibreOffice и OpenOffice.

История. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. Уточнен порядок проверки заданий 20 и 21 на сравнение исторических событий: если выпускник привел несколько тезисов, оцениваться будет только первый из них.

Обществознание. Структура КИМ сохранена. Уточнены формулировка условия и критерии оценивания задания 21 (анализ графика): теперь требуется четко указать фактор изменения спроса или предложения.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. По ряду предметов пороговые значения повышены.

Минимальные баллы для поступления в вузы Минобрнауки:

Русский язык – 40 баллов (без изменений).

Математика профильная – 40 баллов (без изменений).

Обществознание – 45 баллов (без изменений).

Информатика – 46 баллов (было 44).

Физика – 41 балл (было 39).

Химия – 40 баллов (было 39).

Биология – 40 баллов (было 39).

История – 40 баллов (было 36).

Иностранный язык – 40 баллов (было 30).

Литература – 40 баллов (без изменений).

География – 40 баллов (без изменений).

Повышение минимальных порогов направлено на улучшение качества образования. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше федеральных. Проходные баллы на конкретные направления определяются по итогам конкурса и обычно значительно превышают минимальные пороги.

Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата: русский язык – 24 балла, математика базовая – оценка «3» (удовлетворительно), математика профильная – 27 баллов.

Новые правила поступления в вузы

В октябре 2025 года Минобрнауки разработало проект, согласно которому ЕГЭ по истории станет обязательным вступительным испытанием для поступления на социально-гуманитарные направления подготовки, включая «Юриспруденцию», «Социологию», «Рекламу и связи с общественностью» и другие. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Рассматривается также инициатива о введении минимального порога в 50 баллов по каждому предмету для поступления на платные места в вузы. С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, позволяющий правительству устанавливать правила определения стоимости обучения и ограничивать прием на направления, не востребованные экономикой.

Процедура проведения экзамена

Регистрация. Заявление на участие в ЕГЭ подается через школу до 1 февраля 2026 года. В заявлении указывается перечень предметов. Изменение набора предметов после этой даты возможно только по уважительным причинам.

Что взять на экзамен: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; черную гелевую или капиллярную ручку; бутылку воды в прозрачной упаковке; при необходимости – лекарства и питание.

Дополнительные материалы по предметам: линейка (математика, физика), непрограммируемый калькулятор (физика, химия, география), орфографический словарь (литература), атлас (география).

Запрещено: мобильные телефоны, смартфоны, смарт-часы, наушники, любые электронные устройства с функциями связи или хранения данных, справочные материалы, шпаргалки.

Экзамен проводится в пунктах проведения экзамена (ППЭ) под видеонаблюдением. Рекомендуется прибыть за 30–40 минут до начала. Опоздавшие допускаются к экзамену, но время не продлевается.

Продолжительность экзаменов

Математика профильная – 3 часа 55 минут.

Русский язык – 3 часа 30 минут.

Литература – 3 часа 55 минут.

Физика – 3 часа 55 минут.

История – 3 часа 30 минут.

Обществознание – 3 часа 30 минут.

Биология – 3 часа 55 минут.

Химия – 3 часа 30 минут.

География – 3 часа.

Информатика – 3 часа 55 минут.

Иностранные языки (письменная часть) – 3 часа 10 минут.

Иностранные языки (устная часть) – до 17 минут.

Математика базовая – 3 часа.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность увеличивается на полтора часа.

Подготовка к ЕГЭ 2026

Официальные ресурсы:

ФИПИ (fipi.ru) – демоверсии, кодификаторы, спецификации КИМ, открытый банк заданий, видеоконсультации разработчиков.

Официальный информационный портал ЕГЭ (ege.edu.ru) – нормативные документы, расписание, результаты.

Федеральный центр тестирования (rustest.ru) – темы итогового сочинения в день экзамена.

Рекомендации по подготовке:

Оптимальный срок начала подготовки – 10-й класс. Если выбор предметов не определен, подготовку следует начинать в сентябре выпускного года. Изучите демоверсии и кодификаторы ФИПИ, чтобы понять структуру экзамена и перечень проверяемых тем. Регулярно решайте задания из открытого банка ФИПИ. Обращайте внимание на критерии оценивания развернутых ответов.

При подготовке к информатике освойте работу в LibreOffice и OpenOffice – именно в этих программах будут представлены файлы заданий. При подготовке к литературе уделите внимание фактологической точности: на экзамене будут строго проверять знание текстов произведений, правильность имен персонажей и последовательности событий.