Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.
Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками» из-за купленных в Китае ветряков
Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.
Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.
«Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.
Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.
