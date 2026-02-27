Вэнс исключил затяжную войну США на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что опасения по поводу затяжной войны США на Ближнем Востоке не оправданы, передает Washington Post.

По его словам, президент Дональд Трамп рассматривает различные меры в отношении Ирана, в том числе военные удары, однако, по мнению Вэнса, даже если подобные действия состоятся, это не приведет к затяжному конфликту.

В интервью изданию Вэнс отметил, что не знает, какое решение примет Трамп по Ирану. Он сообщил: «Возможности включают военные удары, чтобы убедиться, что Иран не получит ядерное оружие, или решение проблемы дипломатическим путем». Вэнс также подчеркнул, что даже более масштабные удары, чем бомбардировки ядерных объектов, не втянут США в долгосрочную войну.

Вице-президент решительно отверг прогнозы некоторых экспертов о том, что американское вмешательство приведет к новому затяжному конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, вероятность такого сценария полностью исключена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море. США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.