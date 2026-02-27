  • Новость часаАфганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 11:16 • В мире

    США копируют российский подход к тяжелым БПЛА

    Tекст: Александр Тимохин

    Новое применение знаменитым тяжелым беспилотникам MQ-9 Reaper нашел его американский производитель. В чем именно заключается эта идея, какие боевые возможности получит Reaper в результате ее воплощения – и почему на самом деле перед нами попытка американцев догнать то, что уже сделано Россией и испытано в ходе спецоперации?

    MQ-9 Reaper – известная машина. Фактически до войны в Карабахе даже у экспертов при слове «беспилотник» вставал перед глазами именно он – одномоторный летательный аппарат с прямым крылом, V-образным хвостовым оперением и толкающим воздушным винтом сзади.

    Именно «Риперы» стали «иконой» войны дронов, развязанной американцами в 2010-х годах по всему миру. С них убили тысячи террористов, патриотов разных стран, знаменитых военачальников и ни в чем не повинных обывателей. С них уничтожались грузовики с оружием, пикапы с пулеметами и даже свадьбы.

    Специфика «Рипера» – его параметры дальности полета и времени барражирования. Этот БПЛА может пролететь до 1900 километров и даже в самом базовом варианте может барражировать в назначенном районе до 20 часов. Все эти параметры легко могут быть увеличены в разы. Его потолок – 15 240 метров, а управляться он может из любой точки мира, что собственно при боевых вылетах этого самолета и происходит.

    Беспилотник имеет высококлассную радиолокационную станцию (РЛС) и оптико-электронную обзорную систему с интегрированной системой лазерной подсветки цели. Еще одной особенностью этого беспилотника является то, что он может нести довольно тяжелые по массе средства поражения, два его узла подвески позволяют подвешивать по 680 кг, два – по 340 кг и два – по 68 кг. Но все средства поражения, которые несет этот дрон, имеют небольшую дальность и требуют наблюдать цель непосредственно, а при применении бомб с лазерным наведением – пролетать над ней.

    И вот теперь появился план использовать «Риперы» как носители крылатых ракет. В качестве вариантов называют AGM-158 JASSM, Kongsberg-Raytheon’s Joint Strike Missile, малозаметную крылатую ракету, разработанную на базе противокорабельной NSM, и противокорабельную крылатую ракету AGM-159 LRASM.

    То, что после этого «Рипер» приобретет новые боевые возможности, и так понятно. Важнее то, что эти возможности приобретут ВС США в целом. В отличие от пилотируемых боевых самолетов, подобные MQ-9 беспилотники не могут противостоять зенитно-ракетным комплексам. Вести воздушный бой они тоже не могут, могут только перехватывать какие-то легкие цели – например, вертолеты. В воздушном пространстве сильного противника они беззащитны, их просто собьют.

    А вот если модернизированный «Рипер» с парой крылатых ракет будет барражировать в паре сотен километров от воздушного пространства противника, он сможет с высокой степенью вероятности поразить две цели в глубине нескольких сотен километров внутри вражеской территории. Сейчас в ВВС США около 300 таких беспилотников, из них в обозримой перспективе сотня будет передана другим структурам, но и будущих закупок новых дронов исключать нельзя.

    Однако даже если их не будет и даже если не все MQ-9 будут конвертированы в носители крылатых ракет, это все равно означает, что

    ВВС США получат возможность одновременного удара более чем сотней крылатых ракет дополнительно к тому, что можно было запустить с имеющихся носителей.

    Американцы прежде всего имеют в виду возможные операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где нужно будет взлетать с замаскированных малоиспользуемых и не привлекающих внимания противника аэродромов и наносить удары по Китаю или его объектам в регионе. Однако таким же образом они смогут применяться где угодно. И надо признать – это вполне рабочий подход.

    Бороться с этим бедствием можно, развивая свою истребительную авиацию, других вариантов нет. Малозаметные и маловысотные ракеты сбиваются ЗРК только когда пролетают в непосредственной близости от них, сбивать беспилотники до их пуска – единственный надежный вариант. Но интерес американская идея представляет с другой точки зрения, несколько неожиданной.

    Дело в том, что Россия опередила США. Пока они думают над вооружением крупных беспилотников крылатыми ракетами, в нашей стране это уже сделано.

    У России есть собственный беспилотник-носитель крылатых ракет, он производится, он принят на вооружение, он применяется в зоне СВО. И крылатые ракеты для него тоже созданы, и они тоже применялись в зоне СВО, причем успешно. Речь идет о беспилотном летательном аппарате «Орион» и крылатой ракете «Бандероль». И БПЛА, и крылатая ракета разработаны группой «Кронштадт».

    Про «Орион» в принципе известно немало – это летательный аппарат меньше «Рипера» и с не такими боевыми возможностями, однако он при этом все равно весьма эффективен, если применяется в соответствующих условиях. Его слабости такие же, как у MQ-9 – невозможность выжить в зоне действия ПВО противника и неспособность противостоять истребительной авиации. По этой причине после потери части БПЛА такого типа их применение в зоне СВО стало ограниченным.

    Слабости «Ориона» в качестве ударного средства «вылечила» «Бандероль».

    Это малогабаритная крылатая ракета, построенная в лучших традициях современного американского подхода – простая, дешевая, в основном на гражданских комплектующих, применимая почти с любого носителя, даже с вертолета. Но главный носитель, под который она создавалась изначально – это «Орион». То, что у ракеты небольшая боевая часть – 120-140 кг, проблема только при атаке высокозащищенных целей, но для многих целей этого достаточно. И это больше, чем у БПЛА «Герань-2» в любом случае.

    Здесь можно, с одной стороны, порадоваться – мы оказались на передовой позиции в мире. Но есть нюанс. Если у американцев сотни «Риперов», то наши «Орионы» были выпущены в значительно меньших количествах, в еще более меньших применяются в зоне СВО. Еще более скромно выглядит статистика применения «Бандеролей» – когда первые такие ракеты поразили цели на Украине, противник это заметил. В дальнейшем он смог собрать достаточное количество информации о конструкции этих ракет и составе их комплектующих. Затем по неизвестным причинам сведения о применении таких ракет исчезли из новостных лент.

    У связки «Ориона» и «Бандероли» огромный потенциал – наши БПЛА способны барражировать много часов подряд, будучи в готовности к пуску ракет. При их поражении противником не гибнут пилоты.  Имея «Орион» и «Бандероль», ВКС России в теории имеют те возможности, которые ВВС США только планируют иметь в будущем – если, конечно, обеспечить количество.

    Отдельный вопрос – интеграция ракеты в состав вооружения штурмовиков Су-25 и вертолетов. На текущий момент украинская ПВО не дает применять штурмовики по прямому назначению.

    Вооружение этих самолетов крылатыми ракетами даст ВКС много десятков ракетоносцев, способных поразить любую цель на территории Украины.

    По такому пути пошел в свое время Азербайджан, вооружив свои Су-25 крылатыми ракетами турецкого производства. То же самое касается вооружения вертолетов – даже если для целей СВО это окажется не самым востребованным ходом, то впереди, возможно, столкновение с Европой, а там каждый носитель крылатых ракет будет на счету.

    Было бы обидно оказаться позади американцев в том, что Россия с успехом применила в боях тогда, когда они еще только думали, стоит ли заниматься подобным. «Орионы» точно не будут простаивать, сколько бы мы их не сделали. И точно не залежатся на складах простые, дешевые и массовые крылатые ракеты.

