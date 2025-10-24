AP: Сверхзвуковые бомбардировщики США пролетели у берегов Венесуэлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пара сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков B-1 ВВС США выполнила тренировочный полет в Карибском море у побережья Венесуэлы, передает AP.

Полет состоялся в четверг, спустя чуть больше недели после аналогичной миссии бомбардировщиков B-52, также приближавшихся к Венесуэле для демонстрационных маневров с участием истребителей F-35B, базирующихся в Пуэрто-Рико.

Источник среди официальных лиц США, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что B-1 действительно выполняли тренировочный вылет в регионе. Полеты бомбардировщиков связаны с нетипичным наращиванием военной группировки США в Карибском море и у берегов Венесуэлы. В составе группировки находятся восемь боевых кораблей, морские патрульные самолеты P-8, дроны MQ-9 Reaper, эскадрилья истребителей F-35 и подлодка у побережья Южной Америки.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о целях последних маневров, заявил: «Это неправда, но у нас есть множество причин быть недовольными Венесуэлой. Одна из них – наркотики». При этом с начала сентября США наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые подозреваются в перевозке наркотиков – по словам Трампа, эти действия имеют законное основание и могут быть расширены на суше.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что только за последние два дня были нанесены два удара в восточной части Тихого океана, в результате которых погибли пять человек. По его словам, всего в результате недавних операций в регионе число погибших достигло 37 человек. Хегсет прямо сравнил кампанию против наркокартелей с борьбой с терроризмом после 11 сентября 2001 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец прибыл в Тринидад и Тобаго для участия в учениях на фоне заявленных угроз Венесуэле. Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить скрытые операции на территории Венесуэлы. Николас Мадуро заявил о наличии у страны пяти тысяч ракет для обеспечения защиты.