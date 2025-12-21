Иностранные журналисты признались в затруднениях с переводом слова «подсвинки»

Tекст: Дарья Григоренко

Особое внимание к этому термину привлёк американский корреспондент CNN Фредерик Плейтген, который признался, что, несмотря на его частое употребление в своих включениях, ему до сих пор не понятно точное значение слова, передает РИА «Новости».

«Я до сих пор не знаю, что именно это значит. Это значит поросенок или человек, который живет в свинарнике? Я не знаю. Но я уже использовал его в некоторых своих прямых включениях и, кажется, перевел как маленькие свиньи или поросята... Так что это было безусловно интересное новое слово на дипломатической сцене», – приводит слова Плейтгена журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Ранее National Interest сообщил, что высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».