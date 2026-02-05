Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Фон дер Ляйен понадеялась на усиление позиций Киева за счёт кредита ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, которые, по её мнению, укрепят позиции страны и в дипломатии, и на поле боя.
«Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в размере 90 млрд евро всего через три недели после того, как мы выдвинули наше предложение», – написала она в соцсети Х.
Фон дер Ляйен назвала кредит Киеву мощным символом непоколебимой солидарности с Украиной накануне четвёртой годовщины украинского конфликта.
«Наша поддержка ещё больше укрепит позиции Украины на поле боя и её позицию за столом переговоров», – добавила глава ЕК.
К своему посту она добавила реплику министра финансов председательствующего в Совете Европы Кипра Макиса Керавноса о согласовании финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия направила Украине 145 млрд евро гуманитарной помощи. Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро. Politico сообщила, что в ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву.