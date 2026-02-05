Фон дер Ляйен понадеялась на усиление позиций Киева за счёт кредита ЕС

Tекст: Катерина Туманова

«Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в размере 90 млрд евро всего через три недели после того, как мы выдвинули наше предложение», – написала она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен назвала кредит Киеву мощным символом непоколебимой солидарности с Украиной накануне четвёртой годовщины украинского конфликта.

«Наша поддержка ещё больше укрепит позиции Украины на поле боя и её позицию за столом переговоров», – добавила глава ЕК.

К своему посту она добавила реплику министра финансов председательствующего в Совете Европы Кипра Макиса Керавноса о согласовании финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

