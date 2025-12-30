В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
В Волгограде арестовали мужчину за нанесение украинской символики на дома
Житель Волгоградской области был взят под стражу после того, как разместил 12 графических изображений с символикой украинского военизированного объединения на фасадах жилых домов.
Житель Волгоградской области, уроженец одного из иностранных государств, был арестован по обвинению в нанесении на фасады жилых домов символики украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией, передает ТАСС. По информации регионального управления ФСБ, эти действия он совершил по заданию куратора данной организации.
В сообщении отмечается: «УФСБ по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность уроженца иностранного государства, зарегистрированного на территории региона, причастного к участию в деятельности террористической организации». В ноябре 2023 года мужчина нанес двенадцать графических изображений на фасады многоквартирных домов и заборы в местах массового скопления людей, затем отправил фотоотчет о выполненном задании представителю группировки.
Сотрудники ФСБ установили, что 28-летний подозреваемый придерживался позиций противников спецоперации на Украине и вступил в украинское военизированное объединение, идеи которого включают проведение терактов, подрыв конституционного строя и свержение власти в России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России, мужчину заключили под стражу.
Правоохранительные органы также проверяют законность получения россиянином гражданства РФ. По результатам проверки будет принято решение о возможном лишении его статуса гражданина Российской Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка за публичные призывы к ударам по Москве.
Силовики в Петербурге пресекли работу группы, члены которой восхваляли Владимира Зеленского.