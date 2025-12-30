В Волгограде арестовали мужчину за нанесение украинской символики на дома

Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

«Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

«Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

«Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.