  Лента новостей
    Как опыт СВО изменит защиту городов
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях мобильного интернета
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    19 марта 2026, 21:50 • Новости дня

    МИД заявил о вызове посла Израиля после атаки на журналистов RT

    МИД анонсировал вызов посла Израиля после атаки на журналистов RT

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД намерен вручить израильскому послу ноту протеста после ракетной атаки на съемочную группу RT, получившую ранения в Ливане.

    МИД России в ближайшее время вызовет посла Израиля в Москве Одеда Йосефа для передачи российской оценки атаки на журналистов RT в Ливане. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает действия Израиля как грубое нарушение норм международного права.

    Захарова напомнила, что 19 марта в результате ракетного удара израильских ВВС на юге Ливана были ранены сотрудники съемочной группы RT, находившиеся на редакционном задании. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнула, что представители СМИ, попавшие под обстрел, были одеты в одежду с отличительными знаками прессы и имели при себе только камеры и микрофоны.

    Дипломат добавила: «На одежде съемочной группы были легкоразличимые надписи "Пресса", в руках у них были только камеры и микрофоны, а сам удар пришелся на площадку, где не было никаких военных объектов». Захарова также подчеркнула, что Москва ожидает от международных структур, в частности Верховного комиссара ООН по правам человека и руководства ЮНЕСКО, надлежащей оценки произошедшего.

    Представитель МИД России выразила требование провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных к ответственности и не допускать подобных случаев в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильский авиаудар ранил главу бюро RT в Ливане Стива Суини и оператора, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    Позже стало известно, что все журналисты в момент атаки находились в жилетах с надписью «Пресса». А Мария Захарова назвала удар по сотрудникам RT в Ливане неслучайным.


    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт Анпилогов: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    В ответ Иран в среду вечером нанес удар по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    19 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Трамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    После ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Как пишет Axios, израильские ВВС нанесли удар по газоперерабатывающему заводу в юго-западном Иране. Атака пришлась на газовое месторождение «Южный Парс» (South Pars) – важный объект для иранской экономики. Это был первый случай удара Израиля по газовой инфраструктуре на территории Ирана, и его проведение координировалось и утверждалось администрацией Дональда Трампа.

    Через несколько часов после израильского удара иранские военные нанесли два ракетных удара по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где находятся крупные объекты по сжижению и экспорту газа. Компания QatarEnergy подтвердила «существенные разрушения», однако данных о жертвах на данный момент нет.

    Президент США в социальной сети Truth Social заявил: «США ничего не знали об этой конкретной атаке», подчеркнув, что Катар не был вовлечён и не имел информации о готовящемся ударе. В то же время представители США и Израиля сообщили, что Катар действительно не был осведомлён, однако сам американский лидер знал о готовящейся операции и согласовал её с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам израильских чиновников, цель удара – сдержать Иран от попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.

    Глава Белого дома подчеркнул, что Израиль не будет наносить новых ударов по газовому полю South Pars, если только Иран не решится повторно атаковать Катар. Он добавил, что в случае новой атаки на катарские газовые объекты США готовы нанести массированный удар по South Pars, «которого Иран ещё не видел». Трамп отметил, что не стремится к действиям с долгосрочными последствиями для будущего Ирана, однако в случае угрозы Катару не будет колебаться.

    Ранее QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    В четверг корпус стражей исламской революции заявил о завершении волны ответных ударов по связанной с США энергетической инфраструктуре.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    19 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Южном Ливане группа журналистов подверглась атаке Израиля, несмотря на наличие у всех опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Израильские военные атаковали группу журналистов на мосту на юге Ливана, несмотря на то, что все представители СМИ были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Корреспондент RT Али Рида заявил: «Израиль намеренно атаковал журналистов на мосту на юге Ливана. Все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса"». По словам журналиста, атака произошла без предупреждения.

    Ранее в четверг на юге Ливана глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    А накануне при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари и его жена, а их дети и внуки получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время нападений Израиля в Ливане с 2023 года, по сведениям ООН, погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, в том числе представители Reuters, AFP и Al Jazeera.


    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Tекст: Алёна Задорожная

    Посещение спортзала, правильное питание, активный образ жизни и регулярные осмотры у врачей – залог здоровья. В этом уверены опрошенные газетой ВЗГЛЯД москвичи. Однако респонденты поспорили о том, какая возрастная группа больше всего заботится о себе.

    «Зумеры», которые ведут здоровый образ жизни, наверное, лучше всего подходят под категорию тех, кто больше других следит за своим здоровьем», – говорит один из опрошенных, добавляя, что речь также может идти о людях, ранее сталкивающихся с проблемами со здоровьем.

    «Молодежь активно занимается спортом, старается сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем», – соглашается женщина.

    Что любопытно, сами представители поколения «зумеров» не согласны с этими утверждениями. «Зумерам» некогда этим заниматься. Они либо работают, либо спят. А вот миллениалы, которым больше 30 лет, ходят в тренажерный зал, правильно питаются, увлекаются нутрициологией», – оппонирует представитель молодого поколения.

    «Миллениалы принимают осознанное решение уделять своему здоровью особое внимание. Они занимаются йогой, едят сбалансированную еду», – подтверждает одна из женщин.

    Другая девушка добавляет: «Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой».

    Еще одна категория, уделяющая особое внимание своему здоровью – люди старшего поколения. «Это пожилые граждане, преимущественно женщины. Я это замечала в больницах: бабушки готовы сдавать абсолютно любые анализы, проходить все доступные диспансеризации», – поделилась девушка.

    «Еще пенсионеров часто можно встретить в аптеке. А тех, кого в аптеке больше, те и заботятся о своем здоровье больше других», – соглашается с ней молодой человек.

    Другие же считают, что дело не в возрасте и даже не в половой принадлежности. «Больше всех о здоровье заботятся те, у кого ответственность и самодисциплина находятся на первом месте», – уверенно заявляет одна из женщин. «Скорее всего, это спортсмены. Как минимум им это выгодно», – заключил прохожий.

    Что примечательно, все опрошенные, вне зависимости от пола, возраста и ответов, заверили, что внимательно следят за своим здоровьем: занимаются спортом, ведут активный образ жизни, пьют витамины хотя бы в профилактических дозах и регулярно проходят медицинские обследования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спрашивала у горожан, по какому принципу они формируют семейный бюджет, а также узнавала, какие темы пары не готовы обсуждать в отношениях.

    19 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Премьер Словении призвал Евросоюз расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом расследовать возможное вмешательство израильской компании Black Cube в избирательную кампанию.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал провести расследование в связи с сообщениями о вмешательстве израильской частной разведывательной компании Black Cube в избирательную кампанию, передает Politico.

    Голоб отметил, что деятельность Black Cube представляет «гибридную угрозу» для Евросоюза и его государств-членов, а также может подорвать демократические процессы. В письме подчеркивается, что за несколько дней до парламентских выборов в Словении появилась скоординированная кампания с публикацией аудио- и видеозаписей, направленных на дискредитацию правительства Голоба.

    Словенские власти на этой неделе заявили, что четыре сотрудника Black Cube прибыли в страну и занимались «незаконным наблюдением» и «прослушкой». Представители компании Black Cube не дали комментариев по поводу обвинений.

    Голоб напомнил о предыдущих операциях Black Cube в Румынии и Венгрии, чтобы подчеркнуть системный характер вмешательства компании. Он также связал происходящее с работой Европейского центра демократической устойчивости и призвал Еврокомиссию немедленно передать инцидент на рассмотрение этого центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс. Словенский премьер Роберт Голоб прервал все мероприятия и отправился в Брюссель после сообщений о возможном иностранном влиянии на предстоящие выборы.

    Выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта, согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, за ней идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%, а 8,8% респондентов пока не определились с выбором.

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Захарова: ФРГ вместо ведения переговоров за столом сползла под него

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    19 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    Израиль атаковал месторождение «Южный Парс» в Иране без ведома США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту, заявил президент США Дональд Трамп.

    Израиль нанес удар по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране без ведома Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По словам американского лидера, Катар, который также пострадал от ответных ударов Ирана по связанным с СПГ объектам, не имел отношения к атаке и не был осведомлен о ней.

    При этом пострадала относительно небольшая часть месторождения, Иран не был информирован о намерениях Израиля и в ответ атаковал объекты СПГ в Катаре. В будущем Израиль воздержится от атак на «Южный Парс», если Иран не предпримет новых шагов против Катара.

    США не желают санкционировать насилие и разрушения такого масштаба. Однако Трамп заверил, что если объекты СПГ в Катаре будут вновь атакованы, США нанесут удары по «Южному Парсу» без промедления.

    Рынок криптовалют просел на фоне сообщений об ударах по иранскому месторождению «Южный Парс».

    Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.

    Компания QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    19 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о поиске Индией способов использования рупий Россией

    Bloomberg: Индия начала искать применение рупиям внутри России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии рассматривают новые варианты, позволяющие России инвестировать накопленные резервы рупий в местную экономику и финансовые инструмент, сообщает Bloomberg.

    Нью-Дели изучает дополнительные возможности для реализации накопленных Москвой средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Рупия не относится к полностью конвертируемым валютам, поэтому сейчас действуют ограничения на вложения в местные акции. Однако обсуждаются иные варианты использования резервов, способные снизить объем «застрявших» денег.

    Представитель Резервного банка Сентхил Кумар отметил, что рассматривается направление средств российских компаний в финансовые активы. Проблемы с остатками на счетах экспортеров возникли осенью 2023 года, но отказ от расчетов в нацвалютах не обсуждается.

    Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии разрешить инвестиции средств со специальных счетов в местные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов.

    19 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Росатом назвал сроки появления атомной станции на Луне

    Лихачев: Атомную станцию доставят на Луну к середине 2030-х годов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах отправить на Луну атомную станцию мощностью не менее пяти киловатт.

    «В 2030-х годах мы должны начать перемещение изделий на Луну. Это станция не менее 5 кВт мощности с работой до десяти лет», – подчеркнул Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика – основа развития страны», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      4 комментария
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Иран переживает нашествие варваров

      Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

      6 комментариев
    • Андрей Колесник Андрей Колесник
      Мы вступили в новую террористическую реальность

      В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

      21 комментарий
    Перейти в раздел

