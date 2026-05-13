Миндич предлагал 1 млрд долларов за 50% компании Firepoint
Фигурант коррупционных расследований на Украине Тимур Миндич намеревался приобрести 50% акций предприятия FirePoint за 1 млрд долларов, сообщили украинские СМИ.
«Глава компании FirePoint Штилерман отрицает, что реальным владельцем этой компании, которая получает большие заказы от государства на производство дронов, является Миндич», – отмечается в сообщении. Руководитель отказал бизнесмену, поскольку суверенный фонд другой страны предложил 758 млн долларов за 30% акций.
Предприниматель подтвердил факт проведения переговоров о купле-продаже бизнеса в киевской квартире Миндича. Кроме того, Штилерман сообщил о трех личных встречах с Владимиром Зеленским вне официальных заседаний.
Ранее в прессе появились аудиозаписи, косвенно указывающие на связь Миндича с производителем беспилотников. Оппозиционные политики высказывали предположения, что фактическим собственником завода выступает сам Зеленский, однако представители FirePoint категорически опровергают подобные заявления.
Ранее украинские СМИ опубликовали записи разговоров Тимура Миндича с Рустемом Умеровым о финансировании компании FirePoint.
Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о новом коррупционном скандале вокруг Владимира Зеленского из-за этих компрометирующих материалов.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал обнародованные аудиозаписи доказательством участия высшего руководства Украины в теневых схемах.