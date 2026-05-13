  Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня

    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дефицит военной формы образовался в ВСУ, поэтому подразделения в Сумской области получили камуфляж иракской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    О серьезных проблемах с вещевым обеспечением противника рассказали представители российских силовых структур, передает ТАСС. Из-за нехватки стандартной экипировки украинские неправительственные организации были вынуждены приобрести партию одежды в Соединенных Штатах.

    «В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии, закупленный украинскими неправительственными организациями в США», – уточнил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения в Сумской области столкнулись с острой нехваткой материалов для маскировки позиций.

    Бойцы ВСУ на этом направлении использовали женскую одежду для побега от российских войск.

    Пленный украинский солдат рассказал о необходимости покупать снаряжение за свой счет.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, также станет проще и задержание авто с нетрезвым водителем, говорится в пояснительной записке к документу.

    На пленарном заседании Госдумы депутаты во втором и третьем чтениях приняли правительственный законопроект об изменении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Документ вносит поправки в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях, пишет ТАСС.

    Сейчас при выявлении признаков опьянения полицейские оформляют от трех до пяти бумаг: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания транспортного средства. Законопроект позволяет вместо отдельного протокола об отстранении делать соответствующую отметку в акте освидетельствования, других протоколах или постановлении по делу.

    Аналогичный подход вводится для задержания автомобиля: запись о нем можно будет внести в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. В пояснительной записке отмечено, что сокращение числа процессуальных документов даст экономию примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год и снизит расходы на бланки.

    Ранее Верховный суд России подтвердил юридическое значение превышения порога алкоголя в выдыхаемом воздухе на 0,01 мг/л. Как писала газета ВЗГЛЯД, новые правила медосвидетельствования на состояние опьянения в России вступили в силу 1 сентября 2025 года и охватывают алкогольное и наркотическое влияние.

    До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.

    13 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о серии ночных взрывов над Анапой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов прогремела ночью 13 мая в районе Анапы, пишут Telegram-каналы.

    Громкие звуки в небе над курортным городом раздались в темное время суток, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По предварительным данным, российские зенитчики перехватывали воздушные цели над акваторией Черного моря.

    Местные жители насчитали свыше 17 хлопков. Очевидцы сообщили, что была слышна «серия глухих взрывов со стороны моря», а некоторые наблюдали яркие вспышки.

    На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей властей и военных ведомств не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Анапы и Геленджика рассказали о звуках взрывов из-за работы систем противовоздушной обороны.

    В небе над Туапсе прогремело более десяти взрывов при отражении атаки вражеских беспилотников.

    Дежурные расчеты ПВО вступили в бой с украинскими дронами в воздушном пространстве над Сочи.

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    13 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме сообщили о разработке инициативы о придании Пасхе статуса государственного праздника, однако без введения дополнительного нерабочего дня.

    Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев сообщил о подготовке документа на заседании межфракционной думской рабочей группы по защите христианских ценностей, передает ТАСС. Парламентарий разработал эту инициативу совместно с коллегами-депутатами.

    «Мы подготовили законопроект, который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», – сказал политик. Он напомнил, что по Трудовому кодексу совпадение праздника с выходным обычно компенсируется дополнительным днем отдыха в будни.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал автору направить текст законопроекта членам рабочей группы для достижения консенсуса. Кроме того, он предложил обсудить эту инициативу на предстоящей встрече законодателей с главой Минтруда Антоном Котяковым. Толстой добавил, что позиция министра по данному вопросу будет иметь немаловажное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме напомнили о самых коротких майских праздниках за последние восемь лет. До этого парламентарии предложили учредить в России День российской государственности.

    А год назад депутаты представили проект закона о переносе одного выходного дня на понедельник после Пасхи.

    13 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в Max написал: «Карта прилетов – Харьков. Поражен инфраструктурный объект в Холодногорском районе – после удара возник масштабный пожар». Зафиксирована также работа по Шевченковскому району города.

    В Полтаве точное попадание разрушило электроподстанцию, что привело к перебоям со светом и водой. По словам журналиста, это свидетельствует о выводе из строя ключевого узла энергосистемы. В Одесской области налет дронов повредил промышленные склады.

    На территории Днепропетровской области в Кривом Роге повреждены предприятие и магистральный газопровод. Кроме того, удары зафиксированы по объектам в Сумской области и на Никопольском направлении.

    Системное огневое поражение направлено на логистику и промышленность, питающие украинскую армию. Уничтожение полтавской подстанции и криворожского газопровода является плановым «обнулением» тылового снабжения противника.

    «Одесский промышленный куст и харьковская инфраструктура указывают на продолжение кампании по выбиванию ремонтно-логистических мощностей», – уточнил Коц.

    В ночь на 13 мая ВКС России и расчеты «Гераней» отработали по тыловой и энергетической инфраструктуре противника в нескольких областях Украины. Зафиксированы поражения объектов промышленности, энергетики и ВПК.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военным аэродромам на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    5 мая военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине.

    13 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России утверждены новые штрафы для гостиниц за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, максимальная санкция достигает 800 тыс. рублей, такой закон принят Госдумой.

    Новый закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов и постояльцев был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

    Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вводит специальную статью за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан и лиц без гражданства.

    За задержку уведомления не более чем на один рабочий день предусмотрен штраф от 80 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение устанавливается штраф от 160 до 200 тыс. рублей, а за просрочку более одного рабочего дня – от 400 до 500 тыс. рублей. Если правила нарушены в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно.

    Отдельная статья закона касается сроков представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан России по месту пребывания. За опоздание не более чем на одни сутки вводится предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тыс. рублей. При просрочке более одних суток штраф составит от 250 до 750 тыс. рублей.

    Для Москвы и Петербурга закреплены повышенные санкции. За первое нарушение там предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, за повторное – от 50 до 70 тыс. рублей. При просрочке свыше одних суток штраф для столичных и петербургских гостиниц составит от 300 до 800 тыс. рублей.

    Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по новому закону будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП и ввела штрафы для гостиниц за несвоевременное предоставление данных о заселении иностранцев с максимальной суммой до 500 тыс. рублей.

    До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. В частности, в сентябре 2025 года во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 72 иностранца за нарушение миграционных правил и порядка воинского учета.

    13 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Американский дрон Hornet заметили на крыше российской «буханки»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети опубликовали фотографию отечественного автомобиля УАЗ СГР («буханка») с закрепленным на крыше американским дроном Hornet.

    Машина, вероятно, используется Вооруженными силами России, пишут СМИ«Российская газета».

    На это указывают маскировочная сеть и закрытые антенны радиоэлектронной борьбы.

    Автомобильные номера не фотоскрыты.

    Трофейный БПЛА не имеет визуальных повреждений. Специалисты предполагают, что устройство не сбивали, а забрали абсолютно целым на захваченных позициях противника.

    Украинские войска начали применять данную технику самолетного типа от компании Swift Beat LLC в начале 2026 года. На фронте аппарат получил прозвище «Марсианин» благодаря высоким технологиям.

    В марте ВСУ впервые применили американский ударный беспилотник Hornet при атаке на Донецк.

    13 мая 2026, 07:04 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десятки станций Starlink под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 55 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, задействованных для организации интернет-соединения и связи с украинским командованием, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

    Антенны спутниковой связи были обнаружены в ходе воздушной разведки как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Данные о местоположении целей оперативно передавались расчетам ударных дронов.

    По указанным координатам наносилось огневое поражение ударными FPV-дронами и коптерами, оснащенными сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью. По словам российского офицера, уничтожение этих систем позволило нарушить взаимодействие между украинскими подразделениями и лишить противника связи с командованием на определенных участках фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты FPV-дронов группировки «Север» вывели из строя более 20 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск ликвидировали три терминала спутниковой связи.

    Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили десять аналогичных станций.

    13 мая 2026, 06:07 • Новости дня
    Минобороны раскрыло секрет неуязвимости новейших дронов «Молния-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интеграция передовых технологий машинного зрения позволила российским ударным аппаратам эффективно преследовать цели и полностью игнорировать вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

    Российское военное ведомство раскрыло технические особенности применения передовых ударных систем на добропольском направлении, передает РИА "Новости". Встроенные алгоритмы обеспечивают высокую точность поражения даже в условиях активного электронного противодействия противника.

    В министерстве подчеркнули критическую важность таких решений для выполнения боевых задач. «Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель», – отмечается в сводке.

    Совместное использование аппаратов «Молния-2» и стандартных FPV-дронов радикально повышает эффективность атак. Данная тактика позволяет оперативно уничтожать позиции противника, гарантируя надежную огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские эксперты обнаружили в российском беспилотнике «Молния» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей.

    Российские операторы разработали для дронов «Молния-2» специальную прошивку для обхода средств радиоэлектронной борьбы.

    Расчет этого ударного аппарата поразил позицию противника на рекордной дальности 82 километра.

    13 мая 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» предостерегли военблогеров от преждевременного «освобождения» Чайковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Белого Колодезя, Дергачей, Плоского, Купьевахи, Гуриновки, Лобановки, Турово и села Уды, но некоторые военблогеры опережали события в отношении Чайковки.

    «Сообщения отдельных военблогеров об освобождении Чайковки носят преждевременный характер и лишь способствуют переброске противником резервов на данный участок фронта», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    По словам военнослужащих, в районе посёлка Ветеринарное и села Граново штурмовые группы продвинулись на двух участках до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения на семи участках продвинулись до 350 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.

    На Великобурлукском направлении продвижение составило 300 метров на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении фронта «Северяне» уничтожали противника в районах Кияницы, Храповщины, Ольшанки, Толстодубово, Василевского и Рясного.

    В Шосткинском районе штурмовики зачищали лесные массивы, продвигаясь в направлении Бачевска. В Сумском районе на 18 участках продвинулись до 600 метров.

    В Кондратовке, Запселье и окрестностях населенных пунктов идут активные стрелковые бои, а в Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного штурмовые группы продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области. На Украине убили начальника ротного медпункта бригады ВСУ. Из-за дефицита формы бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж.

    13 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Госдума приняла новые правила набора рабочих из Таджикистана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пленарном заседании нижняя палата парламента одобрила ратификацию протокола с Таджикистаном о подготовке граждан республики к временной работе в России.

    Закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной трудовой деятельности в России был принят Госдумой. Документ на рассмотрение парламента внес кабинет министров России, отмечает РИА «Новости».

    Протокол предусматривает передачу в Россию дактилоскопической и фотографической информации о кандидатах на трудоустройство, собранной на территории Таджикистана. Эти данные будут использоваться для проверки соискателей, в том числе на наличие международного или межгосударственного розыска, а также непогашенной или неснятой судимости.

    Кроме того, устанавливается возможность прохождения иностранцами, которые планируют работать в России в рамках организованного набора, медицинского освидетельствования в стране исхода. Отмечается, что ратификация протокола призвана укрепить сотрудничество России и Таджикистана в сфере трудовой миграции и повысить уровень доиммиграционной подготовки и квалификации рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии взаимных представительств МВД. Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность этих представительств МВД двух стран позволит сократить сроки проверки мигрантов, снизить террористические риски и уменьшить поток криминала, идущего в Россию под видом иностранной рабочей силы.

    До этого сообщалось, что в 2025 году прокуроры России зафиксировали значительное число нарушений миграционного контроля, включая несоблюдение порядка ведения реестров и высылки иностранных граждан.

    13 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник не взорвался в месте проведения молебна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский ударный БПЛА, во время массированного налета на позиции ВС РФ в Херсонской области, попал в помещение, где ранее был проведен православный молебен, однако дрон не сдетонировал, что спасло жизни всем укрывшемся там военным, рассказал десантник группировки «Днепр» с позывным «Булат».

    Российские десантники группировки войск «Днепр» чудом избежали гибели во время массированного налета вражеских беспилотников в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Ударный дрон влетел в ангар, где незадолго до этого священник провел православный молебен.

    «У нас был случай на Херсонском направлении, к нам в инженерно-саперную роту приезжал батюшка. В наш ангар. Проводил молебен. После его уезда, через несколько дней, был налет FPV-дронов самолетного типа с зарядами от 80 до 150 килограмм. Услышали первый разрыв в соседнем ангаре, весь личный состав сбежался в коридор в нашей казарме. И услышали еще один звук, прилет и неразрыв», – рассказал сапер с позывным Булат.

    Утром военнослужащие обнаружили украинский аппарат, прилетевший точно в их укрытие. Дрон зацепился за ветки деревьев и застрял, так и не сдетонировав. Благодаря этому никто из бойцов не пострадал.

    Саперы благополучно обезвредили и разобрали неразорвавшийся беспилотник. Осмотр деталей подтвердил, что взрыва действительно не произошло, что сами военные называют настоящим чудом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд украинского беспилотника в ДНР.

    На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВСУ использовали здание церкви для запуска дронов.

    В поселке Брилевка украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию православного храма.

    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Немецкий суд признал уменьшение веса шоколадок Milka обманом покупателей
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    Когда экономика России снова начнет расти

За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке

    На Украине обнародованы новые детали общения бывшего главы офиса президента Андрея Ермака с гадалкой. «Зеленый кардинал» не только согласовывал с ней кадровые назначения, но и пытался с помощью черной магии расправиться с политическими конкурентами. Как подобные деятели оказались у власти на Украине и о чем свидетельствует вся эта дьявольщина? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

