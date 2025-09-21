Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...3 комментария
Операторы БПЛА в зоне СВО научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ
Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, с которой можно обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, рассказал оператор БПЛА с позывным «Дамбер».
«Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА «Молния-2») в случае, если он заходит в (зону) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», – рассказал «Дамбер» РИА «Новости».
Военные уточнили, что такая прошивка позволила увеличить результативность боевых вылетов БПЛА «Молния-2».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные вариации изменили линию фронта и тактику ведения боевых действий, писала Times.На оружейной выставке в Ижевске дебютировал
беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.
Кроме того, военный эксперт Борис Джерелиевский рассуждал о том, как в России происходит революция беспилотников.