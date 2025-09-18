  • Новость часаВ Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    В России происходит революция беспилотников
    18 сентября 2025, 08:30 Мнение

    В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    В последние годы термин «беспилотник» вызывает устойчивую ассоциацию с барражирующими боеприпасами, воздушными разведчиками, или с безэкипажными катерами, груженными взрывчаткой. Однако параллельно с военными дронами развиваются и создаются беспилотные устройства вполне мирного назначения.

    Впрочем, оба этих направления пересекались и продолжают пересекаться. Так, например, боевые действия в «малом воздухе» и в Сирии, и в Донбассе начались с применения вполне гражданских беспилотников – первоначально для разведки, а затем и кустарно оборудованных для сбросов боеприпасов. Или взять тяжелые дроны ВСУ, известные под собирательным названием «Баба Яга» – это не что иное, как изначально мирные сельскохозяйственные беспилотники, предназначенные для обработки посевов различными химическими составами, переоборудованные для боевого применения.

    Но самый первый прообраз современных дронов – Devil Automata – радиоуправляемое судно, которое представил Никола Тесла в 1898 году на выставке изобретений, даже не намекал на военное применение.

    И хотя о военных беспилотниках мы слышим гораздо больше, их «гражданские» собратья столь же уверенно занимают все новые позиции в мирной жизни. После того, как микроконтроллеры, GPS-модули и высокопроизводительные аккумуляторы стали широко доступны и сравнительно дешевы, начался настоящий бум квадракоптеров. Первоначально их назначением была преимущественно видеосъемка и аэрофотосъемка, и они быстро стали незаменимыми инструментами кинематографистов и телевизионщиков. Вскоре им заинтересовались ученые – биологи, океанологи, зоологи, геологи и даже археологи, поскольку наблюдение с воздушного ракурса позволяет увидеть то, что невозможно обнаружить иначе, особенно с применением телевизионной, магнитной и лидарной съемки (лидар (LiDAR) – способ дистанционного зондирования с помощью лазерного импульса для сбора измерений, которые используются для создания 3D-моделей, карт объектов).

    Кстати, дроны, оборудованные тепловизорами, способны не только осуществлять наблюдения за биологическими объектами, но и, например, выявлять утечки тепла на теплотрассах или через стены построек. Для этого достаточно просто совершить облет интересующего объекта. С помощью беспилотников можно легко осуществлять мониторинг состояния автомобильных и железных дорог, трубопроводов, охрану лесных и водных угодий.

    Важно, что непрерывно растет удельный вес БПЛА отечественного производства, применяемых для решения таких задач.

    Уже несколько лет дроны ГИБДД дежурят на региональных и федеральных автомагистралях, осуществляя контроль за соблюдением водителями ПДД. Для предотвращения проникновения на закрытые территории могут применяться БПЛА, оборудованные мощными прожекторами и громкоговорителями – они освещают нарушителя и призывают прекратить противоправные действия.

    Другим важным направлением беспилотной отрасли являются поисково-спасательные работы в интересах МЧС. Или, например, группа «ЛизаАлерт» использует дроны для поисков людей с 2018 года. Российская компания, в частности, создала поисково-спасательный беспилотник с элементами искусственного интеллекта, способный ориентироваться без использования спутниковой навигации. Эта особенность позволяет ему вести поиск, там, где теряется связь со спутником – в пещерах, в шахтах, в ущельях. Примечательно что дрон способен нести до 4 кг груза, чтобы доставить найденным самое необходимое – воду, еду, медикаменты, теплые вещи. В 2021 году в Черном море около Анапы беспилотник спас тонущего пловца, сбросив ему спасательный жилет, с помощью которого он сумел дождаться катера спасателей.

    Помимо наблюдательных-контролирующих и поисково-спасательных функций все более популярным становится использование дронов для решения логистических задач.

    Более трети общей площади России занимают территории Крайнего Севера и иные районы, которые из-за экстремальной погоды или особенностей рельефа испытывают сложности с транспортной доступностью и логистикой, и воздушные БПЛА-курьеры имеют очень большие перспективы. Так, например, группа «Вертолёты России», входящие в концерн «Ростех», с 2021 года серийно выпускают дроны вертолетного типа VRT-300, которые могут выполнять целый спектр мирных задач, включая доставку грузов, в том числе и в арктической зоне. Эти беспилотники уже доставляют почту на маршруте Анадырь – Угольные Копи.

    Одной из серьезных проблем труднодоступных районов является вопрос экстренной медицинской помощи, и в ее решении тоже могут отчасти помочь беспилотники. Так, например, отечественный дрон Hi-Fly способен осуществить эвакуацию заболевшего, или доставить находящимся на месте медикам необходимое для неотложной помощи оборудование.

    Но если с приарктическими беспилотными курьерами знакомы только жители этих мест и специалисты, то роботы-доставщики «Яндекса» хорошо знакомы многим москвичам. В 2019 году «Яндекс» начал тестовые испытания беспилотного робота-курьера, с 2021 по 2023 год наземные дроны совместно с «Почтой России» в экспериментальном режиме доставляли посылки, теперь, с 2024 года, они осуществляют доставку заказов в сервисах «Яндекса». Но это не единственная беспилотная инновация «Яндекса»

    В действительности областей, в которых применяются или планируются применяться беспилотные системы, значительно больше. Можно, в частности, вспомнить дроны – мойщики стекол или дроны-маляры, выполняющие работы на высотных строениях, или беспилотники–ретрансляторы, выполняющие роль вышек связи во время чрезвычайных ситуаций. Например, во время наводнения, масштабных лесных пожаров, или в результате аварии на газопроводе или нефтепроводе, где группам спасателей, пожарных или ремонтников требуется оперативное обеспечение связью.

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Более десяти крупных компаний уже занимаются серийным выпуском беспилотных систем для народного хозяйства и коммерческого применения, и ещё несколько десятков фирм, как ожидается, выйдут на рынок в текущем году. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют земляники и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем при этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

