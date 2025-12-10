  • Новость часаСуд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных
    Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 18:14 • Новости дня

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России форсировали Гайчур и начали бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    10 декабря 2025, 05:28 • Новости дня
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин иногда лично управляет автомобилем, передвигаясь по Москве без кортежа и специальных ограничений движения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.

    На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.

    9 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    10 декабря 2025, 16:10 • Новости дня
    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов

    В России суд вынес первое наказание по обвинению в поиске экстремистских материалов

    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Впервые в России суд оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов, мужчине из Севрдловской области назначили три тысячи рублей штрафа.

    Суд в Каменске-Уральском назначил штраф в три тысячи рублей 20-летнему медбрату Сергею Глухих, сообщает URA.RU. Дело против Глухих стало первым в России в рамках новой статьи 13.53 КоАП РФ, связанной с поиском заведомо экстремистских материалов. Его защитник, юрист Сергей Барсуков, объявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, назвав произошедшее произволом.

    Обвинение утверждало, что Глухих целенаправленно искал в интернете информацию о запрещенных боевых соединениях. Сам обвиняемый свою вину отрицает, а его представитель настаивает, что нежелательный контент был найден случайно. В начале ноября силовики задержали медбрата и предъявили ему обвинение.

    Ранее 6 ноября мировой суд вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. Позднее в СМИ появились фотографии с устройства медбрата, где была видна история браузера, однако Барсуков опроверг сообщения о систематическом поиске запрещенной информации. 9 декабря полиция вызвала Глухих и его защитника для исправления протокола, после чего дело вновь передали в мировой суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек утром 24 сентября просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на материалы о Русском добровольческом корпусе и батальоне «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России).

    В телефоне Глухих в итоге обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы. Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

    Закон предусматривает ответственность только для тех, кто осознанно ищет запрещенные материалы, зная о включении их в реестр Минюста, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.


    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    10 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, где обсуждается развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы, сообщили в Кремле.

    Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Кремле, передает ТАСС.

    В рамках встречи планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства, а также обсуждение актуальной международной и региональной повестки.

    К основным участникам переговоров присоединились глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

    Последняя личная встреча Путина и Субианто состоялась 3 сентября в Пекине на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

    Ранее, в июне этого года, индонезийский лидер уже посещал Россию, где встречался с Путиным в Константиновском дворце в Петербурге, а оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    10 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове, а также ведут зачистку Светлого и Гришино в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    10 декабря 2025, 04:21 • Новости дня
    Марочко: ВС расширили буферную зону в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    После освобождения Остаповского подразделения армии России расширили буферную зону на один километр на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам России расширить буферную зону более чем на километр, передает ТАСС. Данные озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на один километр буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

    10 декабря 2025, 01:54 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован чернокожий наемник ВСУ с татуировкой в виде свастики

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевого столкновения в ДНР российские военные уничтожили чернокожего наемника, у которого на экипировке и теле были выявлены свастика и другие экстремистские символы.

    Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацистской символикой в ДНР, передает РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» рассказал, что на месте боя были обнаружены тела, предположительно, граждан других государств.

    «Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной «Дантес». М16 американского производства. При себе имели гранаты – тоже американского происхождения», – сообщил «Волк». Он отметил, что все найденные предметы вооружения были произведены в США.

    По словам бойца, на экипировке и теле одного из погибших были обнаружены экстремистские символы, в том числе нацистская свастика и соответствующая татуировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.


    9 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Маленький сын Героя России пожелал Путину здоровья

    Маленький сын Героя России Афанасьева пожелал Путину здоровья

    Tекст: Вера Басилая

    Маленький сын Никиты Афанасьева, посмертно удостоенного звания Героя России, во время церемонии в Кремле обратился с детской непосредственностью на «ты» к президенту России Владимиру Путину и пожелал ему здоровья.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» семье сержанта Никиты Афанасьева, погибшего при исполнении служебного долга, передает ТАСС. На церемонии в Георгиевском зале Кремля президент по традиции пригласил награжденных для неформального общения и фотографирования в Александровский зал.

    Во время подготовки к совместному снимку сын погибшего военнослужащего Антон Афанасьев пожелал Путину здоровья, сказав: «Будь здоров!». Глава государства поблагодарил мальчика и отметил его искренность, ответив: «Спасибо большое».

    В ходе встречи Путин поговорил с Антоном о его увлечениях и учебе. Мальчик рассказал, что недавно пошел в школу, особенно любит плавание в бассейне, а из предметов – грамоту и математику. Президент поддержал его интересы и похвалил.

    Также глава государства пообщался с девочками-подростками из семьи сержанта Афанасьева. Одна из них интересуется точными науками, другая планирует поступать в спортивный университет в Петербурге. Путин одобрил выбор участниц встречи и подчеркнул перспективность естественных наук.

    Ранее президент России вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине. Путин также наградил золотыми медалями Героев России троих летчиков-испытателей. Президент отметил, что Героев России объединяет готовность ставить Родину выше всего.

    9 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым

    Путин пообещал обсудить с режиссером Сокуровым прокат его фильмов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично позвонить режиссеру Александру Сокурову после того, как тот на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пожаловался на запрет проката его фильмов.

    «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите – но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим – каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», – обратился Путин к режиссеру, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Сокуров, как член Совета по правам человека при президенте, не подвергается дискриминации, «по крайней мере, на таком уровне».

    Глава государства отдельно отметил, что готов выслушать любые аргументы режиссера, если Сокуров считает, что сталкивается с ограничениями. «Созвонимся, переговорим», – подтвердил Путин.

    В 2023 году Сокуров сообщил о том, что завершает свою карьеру, причиной стал отказ в прокате фильма «Сказка».

    10 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: ВМС США выбрали ИИ Palantir для ускорения постройки подлодок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский флот рассчитывает внедрить аналитику и искусственный интеллект Palantir для повышения скорости производства субмарин и устранения сбоев в поставках, пишет Bloomberg.

    ВМС США подписали контракт с компанией Palantir Technologies на внедрение платформ Foundry и Artificial Intelligence Platform, сообщает Bloomberg.

    Проект под названием ShipOS оценивается в 448 млн долларов. Основная задача – ускорить производство стратегических подлодок классов Virginia и Columbia, в реализации которых возникли серьезные задержки и переоценка стоимости.

    По словам министра ВМС США Джона Фелана, платформа позволит судостроительным компаниям массово использовать инструменты искусственного интеллекта и автономии, что поможет улучшить графики работ, повысить производственные мощности и сократить издержки. Платформа будет сначала внедрена у двух крупнейших верфей и на трех государственных судостроительных заводах, их названия не раскрываются, но основные подрядчики – General Dynamics и HII.

    Глава Palantir Алекс Карп отметил: «На постройку одной подлодки уходит 10 млн человеко-часов, задействовано 2000 компаний, каждая деталь – уникальна». Он пояснил, что программное обеспечение Palantir нужно для своевременного отслеживания статуса комплектующих и ликвидации «узких мест» на производстве, а переход на такой подход позволит сократить задержки.

    Контракт предполагает так называемое разделение рисков: Palantir начнет получать прибыль только по мере достижения поставленных результатов, и компания обязана брать на себя часть финансовых рисков при невыполнении показателей. ВМС США рассматривают возможность расширения применения ShipOS и на другие типы кораблей и даже истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приняли решение объединить десятки контрактов на программное обеспечение в единую сделку с Palantir до 2035 года.

    Бывший руководитель британской разведки МИ-6 Джон Сойерс оказал содействие Palantir Technologies в получении контракта с британскими властями.

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов
    Politico: У НАТО нет планов на случай выхода США из альянса
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи
    Госдеп запретил шрифт времен Байдена для официальных документов
    Кравцов возложил ответственность за списывание заданий из интернета на родителей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

