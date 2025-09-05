Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин: Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
Президент России Владимир Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни.
Президент России Владимир Путин заявил о важности того, чтобы экономика страны стала экономикой высоких зарплат, передает РИА «Новости». «Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат», – сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Президент заявил о необходимости сохранять устойчивость традиционных отраслей на Дальнем Востоке. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.