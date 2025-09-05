Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Путин предупредил о росте цен при снижении ключевой ставки
Путин на ВЭФ заявил об опасности снижения ключевой ставки ЦБ
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.
О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.
Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».
Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.
В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.
Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.