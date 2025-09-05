  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 92 украинских БПЛА над Россией
    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в «Норникеле»
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    5 сентября 2025, 07:25 • Новости дня

    Путин предупредил о росте цен при снижении ключевой ставки

    Путин на ВЭФ заявил об опасности снижения ключевой ставки ЦБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    4 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»

    Путин принял участие в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во время визита во Владивосток первым делом ознакомился с филиалом Национального центра «Россия» на базе океанариума, рассчитанным на 500 посетителей.

    Путин открыл свою рабочую программу на ВЭФ с посещения филиала центра, передает ТАСС.

    Он приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля, он отдал главе государства честь, после чего президент пожал ему руку.

    Затем Путин на катере «Ураган» отправился на остров Русский, где расположен филиал Национального центра «Россия».

    Центр разместился в здании Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и занимает площадь 2,5 тыс. кв. метров. Главной особенностью экспозиции является овальный аквариум с осетрами.

    Экспозиция расскажет о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно экспозицию смогут осматривать до 500 человек. Выставка оформлена в морской тематике, включает отраслевые зоны, посвященные карьерным возможностям, науке, образованию, спорту, культуре, туризму и инновациям региона.

    Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщал, что на ВЭФ в 2025 году планируют акцентировать внимание на многополярном мире и технологическом суверенитете, а также развитии Дальнего Востока.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 09:37 • Новости дня
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Комментарии (20)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2025, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским ведомствам необходимо изучить возможность строительства новых крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

    «Гидроэнергетический потенциал региона – масштабный, большой – используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что эту работу нужно сделать в том числе для сохранения и создания компетенций школы гидроэнергетики.

    «Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии», – подчеркнул президент.

    По его словам, ГЭС смогут не только обеспечить регион электричеством, но и дадут комплексные эффекты для экономики и социальной сферы, в том числе в водоснабжении и противодействии паводкам.

    Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин ознакомился с проектом первой частной железной дороги, которая соединила Якутию и Хабаровский край, она проходит через труднопроходимую тайгу.

    Презентация нового транспортного объекта прошла по видеоконференцсвязи, передает РИА «Новости».

    Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) стала третьей крупной железнодорожной артерией Дальнего Востока после Транссиба и БАМа. Общая длина новой ветки составляет 531 километр, из которых 31 километр проходят по территории Якутии, а 500 километров – по Хабаровскому краю.

    Дорога построена за рекордные два года. В строительстве принимали участие свыше 4 тыс. специалистов и несколько сотен единиц техники. Маршрут пролегает через труднодоступные районы тайги. ТЖД включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов и более 550 инженерных сооружений.

    Пропускная способность новой железной дороги рассчитана на перевозку до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения. ТЖД станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры региона и повысит грузооборот на Дальнем Востоке.

    В четверг президент начал работу на Восточном экономическом форуме с визита на остров Русский, где находится филиал Национального центра «Россия», размещенный на базе океанариума.

    Глава государства посетил новый музей боевой славы в этом центре. Музей посвящен 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Названа продолжительность пленарного заседания ВЭФ с Путиным

    Пленарное заседание ВЭФ с Путиным запланировали минимум на два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Продолжительность пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина составит не менее двух часов, передает ТАСС. На этот период мероприятие запланировано в официальной программе форума, но его фактическая длительность не ограничена.

    Участие в заседании также примут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе форума запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается свыше 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий.

    Ранее президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «У меня со всеми ними очень хорошие отношения», – заявил Трамп телеканалу CBS, передает ТАСС.

    Он добавил, что смотрел парад Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, и наблюдал за лидерами России, КНР и КНДР.

    Ранее в КНР выразили надежду на сотрудничество с США на основе взаимопонимания и уважения. До этого Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин заявил о поступательном развитии Дальнего Востока России

    Путин призвал наращивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, и только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи и рост числа промышленных и социальных объектов на Дальнем Востоке, в регионе еще многое предстоит сделать, передает ТАСС.

    Российский лидер поблагодарил участников за проделанную работу и отметил, что Дальний Восток охватывает около 40% территории страны, а значит требует особого внимания.

    Путин заявил: «Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что Дальний Восток – это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать».

    Он сообщил, что стало хорошей традицией ежегодно оценивать результаты развития региона в преддверии Восточного экономического форума. Путин также отметил, что количество современных и необходимых для жителей объектов на Дальнем Востоке ежегодно увеличивается, что обеспечивает макрорегиону хорошие перспективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсуждения развития топливно-энергетического комплекса региона.

    Путин отметил положительную динамику притока жителей в регионы Дальнего Востока благодаря инфраструктурным проектам и ипотеке.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 11:50 • Новости дня
    Путин вернулся на остров Русский для участия в ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    Глава государства прибыл во второй раз на остров на катере «Ураган», сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    По данным РИА «Новости», президент приехал туда во второй раз для участия в ВЭФ.

    Ранее в четверг президент прибыл на остров на катере «Ураган» для участия в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке.

    В ходе визита во Владивосток Владимир Путин выделил позитивную динамику притока жителей в регионы Дальнего Востока благодаря инфраструктурным проектам и ипотеке.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Лаоса на ВЭФ

    Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сипхандоном на ВЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Сипхандон возглавляет делегацию Лаоса на ВЭФ, он выступит с речью на пленарном заседании форума, которое запланировано на 5 сентября, передает ТАСС.

    Форум проходит на острове Русский во Владивостоке.

    Глава лаосского правительства Сонсай Сипхандон прилетел во Владивосток накануне вечером для участия в Восточном экономическом форуме.

    Напомним, участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке подтвердили более 70 стран.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 11:21 • Новости дня
    Путин задал вопрос о безопасности турпроекта «Три вулкана» на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо убедиться в безопасности туристического проекта «Три вулкана» на Камчатке для туристов, заявил президент Владимир Путин в беседе с губернатором края Владимиром Солодовым.

    Президенту во Владивостоке рассказали о планах по реализации проекта круглогодичного и всесезонного туристического кластера «Три вулкана».

    «Там горный кластер такой для отдыха. Я хочу спросить губернатора, там проблем-то не возникнет? Вулканы иногда извергаются», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, в августе на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, оно сдвинуло Владивосток на пять сантиметров сначала к югу, затем к северу.

    Сам полуостров Камчатка сместился неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Монголии на ВЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Встреча состоялась во Владивостоке, где проходит юбилейный, десятый по счету, Восточный экономический форум, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Напомним, участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке подтвердили более 70 стран.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    Путин осмотрел «цифровой лес» с уссурийским тигром в филиале центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Национальный центр «Россия» президент Владимир Путин прошелся по цифровой экспозиции, воссоздающей атмосферу настоящей тайги с виртуальными животными.

    Путин посетил интерактивный цифровой лес во владивостокском филиале Национального центра «Россия», передает ТАСС.

    В мультимедийном павильоне, напоминающем загадочный лес, глава государства отправился по тропе среди свисающих ветвей деревьев и звуков природы.

    По пути на экранах появлялись виртуальные образы животных: стад оленей, дальневосточного леопарда и уссурийского тигра. Организаторы создали полную иллюзию нахождения в тайге с помощью аудиовизуальных эффектов, имитирующих звуки птиц и насекомых, а также ярких проекций животных.

    Напомним, Путин начал работу на ВЭФ с визита на остров Русский, где находится филиал Национального центра «Россия», размещенный на базе океанариума.

    Президент посетил новый музей боевой славы в центре «Россия», посвященный 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин назвал сбережение лесов приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения и рационального использования российских лесов.

    В специальной телеграмме участникам акции «Сохраним лес» Путин отметил, что вопросы лесосбережения закономерно входят в приоритеты государственной политики страны, передает ТАСС.

    Президент добавил, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными запасами.

    Путин назвал впечатляющими масштабы всероссийской экологической акции «Сохраним лес». «Участниками акции в прошлые годы высажено уже около 300 млн деревьев», – подчеркнул он в обращении.

    Глава государства выразил уверенность в том, что проекты по сбережению лесов способствуют формированию ответственного отношения к природе и развитию экологической культуры, особенно среди молодежи.

    В 2025 году по всей стране в рамках акции планируется высадить до 70 млн деревьев в 89 регионах. Центральные мероприятия пройдут в семи регионах, среди них Новгородская, Архангельская, Иркутская, Костромская, Свердловская области, а также Коми и Пермский край. В рамках акции также запланированы уборка леса, мастер-классы и экоуроки.

    Для участия в акции необходимо выбрать локацию на сайте сохранимлесрф.рф, пройти регистрацию и приехать в назначенный день. Инвентарь и саженцы предоставляются бесплатно.

    Ранее Путин раскритиковал практику экспорта древесины при импорте продукции из нее.

    Комментарии (0)
    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией
    ЦБ рассказал о мерах для предотвращения блокировки денежных переводов
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ
    Выступление Стармера в парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»
    Трамп опубликовал загадочный пост из двух фото с саммита на Аляске без слов
    Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
