Песков сообщил тему выступления Путина на пленарной сессии ВЭФ
Тема экономического развития Дальнего Востока России станет главной в выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла», – заявил РИА «Новости» Песков.
В пятницу, 5 сентября, президент России выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. В пленарной сессии с ним участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
