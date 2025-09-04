Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
Глава «Сбера» Герман Греф относит себя к тем, кто пребывает между технопессимистами и технооптимистами, считая, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.
«Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.
По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».
X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Греф озвучил ожидания относительно ключевой ставки на пресс-конференции во Владивостоке, отметив, что для роста экономики необходимо дальнейшее снижение.