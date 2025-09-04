Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека

Tекст: Ирма Каплан

«Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.

По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

