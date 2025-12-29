В России начался подбор пациентов для лечения онковакциной «Онкопептом»

ФМБА: В России начался подбор пациентов для лечения рака «Онкопептом»

Tекст: Вера Басилая

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, этот препарат «Онкопепт» был разработан специально для людей с метастатическим колоректальным раком, передает «Россия-24».

Она подчеркнула, что активно идет уже подбор на лечение пациентов в надежде на хороший результат.

По словам Скворцовой, в настоящее время уже подано заявление на проведение испытаний второй вакцины – мРНК-препарата, также предназначенной для борьбы с колоректальным раком. В свою очередь, разрешение на использование «Онкопепта» было выдано российским Министерством здравоохранения в ноябре прошлого года.

Персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт» была создана Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России. Она предназначена для адресного подхода в лечении пациентов с распространенными формами колоректального рака, что позволяет рассчитывать на повышение эффективности терапии.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпуск первой партии российской онковакцины против меланомы планируется в 2026 году.

Глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака уже прошла доклинические исследования.