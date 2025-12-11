Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Микробиолог Гинцбург сообщил срок выпуска онковакцины против меланомы
Выпуск первой партии российской онковакцины для терапии меланомы с возможностью применения среди пациентов ожидается в 2026 году, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, выпущены три пробные партии мРНК-вакцины от рака, но они предназначены исключительно для проверки работы оборудования и контроля качества, передает РИА «Новости».
«Вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости», – сказал он.
Ранее Минздрав выдал разрешение на применение мРНК-вакцины «НЕООНКОВАК» в клинической практике для лечения меланомы. Разработка ведется совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производителем выступает НМИЦ радиологии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах в текущем году.
Глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.