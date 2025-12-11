Микробиолог Гинцбург сообщил срок выпуска онковакцины против меланомы

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, выпущены три пробные партии мРНК-вакцины от рака, но они предназначены исключительно для проверки работы оборудования и контроля качества, передает РИА «Новости».

«Вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости», – сказал он.

Ранее Минздрав выдал разрешение на применение мРНК-вакцины «НЕООНКОВАК» в клинической практике для лечения меланомы. Разработка ведется совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а производителем выступает НМИЦ радиологии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах в текущем году.

Глава ФМБА Скворцова сообщала, что вакцина от рака прошла доклинические исследования. Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения.



