Суд на Урале вернул протокол по делу о поиске экстремизма
В Свердловской области суд направил на доработку протокол по административному делу местного жителя, обвиняемого в поиске экстремистских материалов в интернете.
Суд вернул полицейским для устранения недостатков протокол о правонарушении, который был составлен в отношении местного жителя по подозрению в поиске экстремистских материалов онлайн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.
До этого в прессе сообщали, что в телефоне обвиняемого обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы.
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском начался первый в России судебный процесс по протоколу о поиске экстремистских материалов в интернете, его фигурантом стал 20-летний медик.
Юрист Сергей Барсуков пояснял, что молодой человек просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на публикации, связанные с «Русским добровольческим корпусом» и нацбатом «Азов» (обе организации признаны террористическими, экстремистскими и запрещены в России).