Суд на Урале вернул протокол по делу о поиске экстремизма

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд вернул полицейским для устранения недостатков протокол о правонарушении, который был составлен в отношении местного жителя по подозрению в поиске экстремистских материалов онлайн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

До этого в прессе сообщали, что в телефоне обвиняемого обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы.

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском начался первый в России судебный процесс по протоколу о поиске экстремистских материалов в интернете, его фигурантом стал 20-летний медик.

Юрист Сергей Барсуков пояснял, что молодой человек просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на публикации, связанные с «Русским добровольческим корпусом» и нацбатом «Азов» (обе организации признаны террористическими, экстремистскими и запрещены в России).