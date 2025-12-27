Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Ким Чен Ын в новогодней телеграмме Путину выразил гордость дружбой двух стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину новогоднюю телеграмму, в которой поздравил его и «братский российский народ» с наступающим Новым годом, пожелав счастья и процветания на жизненном пути.
«2025 год, преисполненный незабываемыми моментами, которые навечно запечатлены в истории отношений между КНДР и Россией, был действительно знаменательным годом, когда наши страны на торжественном пути во имя совместного священного дела создавали новые истории союзнических отношений в новую эпоху, оказывая полную поддержку и бескорыстную помощь друг другу», – приводит слова поздравления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения укрепились как самые искренние союзнические отношения, «делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории».
Лидер КНДР считает, что теперь отношения и сплоченность народов двух стран крепко соединены силой и волей защищать «справедливое стремление эпохи и выправить историю» и являются общим достоянием нынешнего и будущих поколений.
«Я всегда чувствую безграничную гордость за то, что вместе с вами, дорогой друг, создаю и открываю великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания корейско-российской дружбы», – подытожил он.
Напомним, президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений. Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом, а также направил поздравление Трампу с Рождеством.