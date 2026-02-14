Tекст: Денис Тельманов

Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули показательное участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе.

«Показательно сервильное подключение аффилированных медиа, работающих в связке с политическими структурами и спецслужбами стран Запада. Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

Посольство также отметило, что методы, выбранные западными политиками, представляют собой некропропаганду, что не связано с поиском справедливости, а является издевательством над умершими.

В дипмиссии добавили, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Алексея Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.