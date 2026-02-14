  • Новость часаПри ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня

    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления стран Запада по делу Алексеева Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) вызвали у посольства России в Лондоне резкую критику и обвинения в некропропаганде.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    В дипмиссии подчеркнули показательное участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе.

    «Показательно сервильное подключение аффилированных медиа, работающих в связке с политическими структурами и спецслужбами стран Запада. Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство также отметило, что методы, выбранные западными политиками, представляют собой некропропаганду, что не связано с поиском справедливости, а является издевательством над умершими.

    В дипмиссии добавили, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Алексея Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Комментарии (34)
    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    Комментарии (9)
    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    Комментарии (11)
    14 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    Рубио назвал идею глобального порядка без границ глупой

    Рубио заявил о провале концепции мира без границ
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    Комментарии (11)
    13 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз представляет собой сообщество маленьких стран, которым нужна защита, так как сегодня в мире действует «закон джунглей».

    Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

    «Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

    Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

    Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

    В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

    Ранее ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США.

    Комментарии (9)
    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    Комментарии (3)
    14 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»

    Зеленский озвучил детали плана Трампа по мирному соглашению на Украине

    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины рассказал, что Дональд Трамп предлагает заключить мирное соглашение по Украине сразу и потребовал гарантий безопасности для выборов.

    Детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине озвучил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

    Зеленский отметил, что Трамп предпочитает заключать соглашения «одним большим пакетом», как это было с его законопроектом по сокращению бюджетных расходов. По словам Зеленского, подобный подход может не дать Украине реальных гарантий, поэтому он настаивает на поэтапном заключении соглашений.

    Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно быстрее, однако для проведения выборов нужны гарантии безопасности. Он заявил: «Если президент Трамп, и я думаю, что он сможет это сделать, ... заставит Путина заключить перемирие, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы».

    Президент Украины выделил три ключевых условия для завершения войны: надежные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении страны после конфликта и усиленное давление на Россию. Зеленский добавил, что Трамп может даже предложить ввести «тотальные санкции» против России, включая ограничения на ядерную энергетику и санкции против россиян на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. Также украинский лидер оговорился, назвав программу PURL «проблемой», а затем исправился.

    Кроме того, он оскорбительно прокомментировал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины и армии.

    Напомним, по мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон может инициировать переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

    Он также подтвердил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве.


    Комментарии (14)
    14 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Трое мужчин получили по 15 суток за блокировку входа в Роскомнадзор

    Трое мужчин получили административный арест за акцию у Роскомнадзора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое москвичей получили по 15 суток административного ареста за блокировку замком входа в офис Роскомнадзора с плакатом против ведомства.

    Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты троим мужчинам, которые заблокировали вход в здание Роскомнадзора, передает РИА «Новости» . Суд признал Михаила Чуянова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

    Мужчины повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Правонарушители проводили акцию против политики Роскомнадзора, связанной с замедлением работы онлайн-платформ и мессенджеров. Протоколы были составлены после того, как мужчины отказались выполнять требования сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что намерен продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Позже Песков указал, что все вопросы по Telegram следует адресовать Роскомнадзору, а не в Администрацию президента.

    Комментарии (12)
    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    Комментарии (3)
    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
    Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    В документе поясняется, что здание будет выставлено на открытый аукцион, начальная цена продажи определится по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика, передает РИА «Новости».

    «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и ОАО «Российские железные дороги», о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО «Российские железные дороги» здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», – говорится в распоряжении.

    Отмечается, что здание Рижского вокзала признано объектом культурного наследия регионального значения.

    Ранее в Казани выставили на торги изъятый у уехавшего из России режиссера «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова особняк XIX века.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 19:41 • Новости дня
    При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек

    В результате атаки беспилотников по поселку Центральный в ЛНР медицинскую помощь получили 19 местных жителей, включая находившихся в домах.

    Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.

    По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.

    «В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, достижение мира на Украине невозможно без участия европейских стран. Макрон подчеркнул, что новый канал будет функционировать с полной прозрачностью для Украины, европейских партнеров и союзников из США.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что после многочисленных попыток «отменить» Россию европейцы начали говорить о неизбежности диалога с Москвой, так как осознали возможный крах Украины.

    Ранее Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская дипмиссия направила запрос немецким властям после решения генпрокуратуры ФРГ отнести ЛНР и ДНР к «террористическим организациям».

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что российское посольство запросило официальные разъяснения у германской стороны относительно решения генпрокуратуры ФРГ причислить Луганскую и Донецкую Народные Республики к так называемым террористическим организациям, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что дипмиссия также запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

    «В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве «зарубежных террористических объединений». Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», – заявил посол.

    Генпрокуратура Германии ранее приняла решение относить ДНР и ЛНР к террористическим организациям, что вызвало протест со стороны России. Вопрос консульского доступа к задержанному россиянину остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    Глава МИД России также раскритиковал политику Германии, отметив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    Комментарии (3)
    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины

    Одна из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности касалась ситуации на Украине. Заявления европейских лидеров сводились к антироссийской риторике, поэтому контрастно смотрелось выступление госсекретаря Марко Рубио, который раскрыл детали мирных переговоров. Как говорят эксперты, в ходе конференции был четко заметен разрыв между публичными заявлениями о «поддержке» Киева до кулуарных обсуждений территориальных уступок со стороны Украины. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

