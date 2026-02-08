  • Новость часаИсточник: Угроза жизни генерала Алексеева миновала
    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Москвичам пообещали заметное потепление
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    8 февраля 2026, 22:41 • Новости дня

    Мирошник назвал причину «замораживания» населения киевской властью

    Tекст: Катерина Туманова

    Население собственной страны для киевской хунты явно не на первом месте, так как и глава режима Владимир Зеленский, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига «готовы морозить свое население», сколько понадобится ради лишней копеечки европейских налогоплательщиков, отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Пока у Киева остается в руках возможность перераспределения потоков электроэнергии, то они будут направляться на военные сборочные и ремонтные производства, а население будет снабжаться по остаточному принципу. Более того, и Сибига, и Зеленский готовы морозить свое население ровно столько, сколько будет нужно, если они учуют, что под сурдинку этой рукотворной трагедии можно выманить еще денег из карманов европейских налогоплательщиков и еврофондов», – написал Мирошник в Telegram-канале.

    Посол отметил, что возможности своих АЭС Киев стремится приспособить к развертыванию производств ВПК на своей территории совместно с европейскими военными концернами.

    «Крупная энергетика на Украине давно поставлена «под ружье» и рассматривается исключительно как военный потенциал режима, который не намерен его тратить на обеспечения гражданских потребностей населения. Злой и замерзший народ, согласный сходить в ТЦК погреться, Сибиге и Зеленскому нравится гораздо больше, чем живущий в комфорте и достатке», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области. Украинские эксперты назвали  произошедшее одним из самых разрушительных ударов по энергетической системе страны. ДТЭК сообщил о потере на Украине значительной части доступной электроэнергии. Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    8 февраля 2026, 04:06 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской области Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Одессе «поражен объект врага после налета «Гераней», начался пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы. В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 03:58 • Новости дня
    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине

    Politico: Ключевым советником в Белом доме по переговорам об Украине был Бейкер

    Politico рассказала о непубличном ключевом советнике в Белом доме по Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос, пишет Politico.

    Согласно данным Politico, Бейкер, сотрудник совета нацбезопасности США, занимает заметную позицию в разработке внешнеполитического курса страны, в частности по направлению Украины, передает РИА «Новости».

    Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг подчеркнул, что Бейкер был «ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам».

    Газета также отмечает, что Бейкер свободно говорит на русском, болгарском и персидском языках.

    По информации издания, Бейкер принимал участие в подготовке речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

    Кроме того, в июне он находился в Ситуационной комнате Белого дома, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за ударами по ядерным объектам Ирана, а также был задействован в планировании операций против хуситов и разработке ответных мер на напряженность между Индией и Пакистаном.

    Источники издания предполагают, что с учетом текущего политического курса Бейкер может получить еще большее влияние в формировании политики США, особенно в вопросах пересмотра обязательств Вашингтона в Европе и отношения к НАТО при поддержке Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

    Весной Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Эксперты заявили, что соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых как минимум в ближайшие 10-15 лет.

    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    8 февраля 2026, 06:32 • Новости дня
    Maliweb сообщил о подготовке террористов в Мали инструкторами ГУР Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Мали инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, по данным военных экспертов, обучают террористов использованию беспилотников, сообщает портал Maliweb.

    По информации Maliweb, военные аналитики считают, что представители главного управления разведки минобороны Украины проводят обучение боевиков в Мали для использования беспилотных летательных аппаратов в боевых операциях против правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «На снимках запечатлено фактическое использование БПЛА в атаках на автоцистерны в Мали. Остается ключевой вопрос: откуда взялись эти технологические возможности?» – отмечается в материале.

    Анализ видеоматериалов, распространяемых группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида»), позволил экспертам обнаружить инструкторов с европейской внешностью, на форме которых были нашивки, похожие на украинский флаг и эмблему ГУР Украины.

    По информации портала, исследование видеозаписей террористов показало, что некоторые автоцистерны, уничтоженные недавно, подвергались атакам еще осенью 2025 года, что свидетельствует о продолжительном использовании БПЛА террористами для разведки и ударов по целям в Мали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий. Премьер-министр Мали обвинил Киев в поставках дронов террористическим группировкам.

    8 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
    Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске был объявлен сигнал тревоги из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Кравченко обратился к жителям с рекомендацией укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море. Тем, кто оказался на улице, порекомендовали спрятаться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе, избегая открытых пространств у моря. Кроме того, жителей предупредили не использовать автомобили для укрытия и не прятаться у стен многоквартирных домов.

    Власти напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото и видео отражения атаки или работы служб. Горожан призвали сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брянская и Белгородская области подверглись ракетным ударам со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел.

    8 февраля 2026, 07:46 • Новости дня
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    В сообщении министерства в Мах отмечается, что 11 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще шесть беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря. Четыре аппарата перехвачены над Калужской областью. Один украинский БПЛА уничтожен над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа в период с 14.00 до 20.00 мск.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    7 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Сотрудники военкомата на Украине до смерти забили мобилизованного

    Полиция на Украине задержала сотрудников военкомата за убийство мобилизованного

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины задержали троих сотрудников военкомата, которых подозревают в избиении мобилизованного до смерти, сообщило местное управление полиции.

    Дело открыто по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, передает ТАСС.

    Тело 55-летнего мужчины было обнаружено ночью 7 февраля, причиной смерти стала травма головы, согласно предварительной экспертизе. На месте происшествия были собраны улики, включая транспортное средство военкомата со следами крови жертвы. По итогам расследования установили причастность задержанных к нанесению смертельных повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю мужчины, который пытался уклониться от мобилизации. В Ровно сотрудники военкомата избили мужчину. Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, которая пыталась защитить своего молодого человека от принудительного призыва.

    8 февраля 2026, 18:00 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности инцидента пока не уточняются, что затрудняет оценку возможных последствий и масштабов происшествия, передает ТАСС.

    В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

    В воскресенье в Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    8 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.

    Рынок резервных источников питания на Украине достиг суммарной емкости зарядных станций в 1,6 гигаватта, передает РИА «Новости». По информации украинского издания Delo.ua, общая установленная мощность аккумуляторов, которые приобрели жители страны для домашнего и коммерческого использования, превышает три гигаватта. Отмечается, что этот показатель практически равен мощности Южноукраинской атомной электростанции.

    Издание сообщает: «По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта – это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция».

    Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать шестнадцать часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с подачей воды и электричества.

    Мэр города Кличко повторно призвал жителей покинуть Киев.

    В многоэтажных домах в Киеве начали лопаться трубы отопления.

    8 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Вашингтон и Киев обсудили выборы и референдум в мае

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и Украины согласовали предварительный план, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения к марту и проведение референдума с выборами на Украине в мае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

    Украинские и американские чиновники согласовывают планы по проведению выборов на Украине в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, стороны также обсуждают подготовку проекта мирного соглашения к марту этого года.

    «Источники сообщили агентству Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», – приводит агентство прямую речь источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету. Вашингтон намерен оказывать давление на Киев ради достижения этой цели.

    8 февраля 2026, 18:51 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины были зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с объявлением воздушной тревоги сразу в девяти регионах страны, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    В Киеве вечером 8 февраля были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». «В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

    По имеющимся данным, воздушная тревога действует сразу в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв.

    8 февраля 2026, 01:54 • Новости дня
    ПВО отразила ракетную атаку на Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    Системой ПВО над Белгородом и Белгородским округом отражена ракетная атака, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что по имеющейся информации, никто не пострадал. Задействованы оперативные и аварийные службы, определяются последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая атака на регион за последние часы. Гладков сообщил, что попал под один из ракетных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

    8 февраля 2026, 07:31 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 210 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 95 в Сумской области и свыше 115 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Ожесточенные бои продолжаются на всех участках фронта в Сумской области. Российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли точечные удары по тыловым районам и узлам снабжения ВСУ, а артиллерия и тяжелые огнеметные системы обеспечивали продвижение подразделений группировки «Север». ВСУ увеличивают количество минных заграждений, активно используя для этого дроны.

    В районе населенного пункта Сутиски был выявлен и уничтожен командный пункт бригады разминирования государственной службы транспорта Украины, занимавшейся установкой минных полей в Сумской области.

    В Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись на девяти участках, в Краснопольском – на шести, а в Глуховском – на трех. Общее продвижение российских войск составило более километра.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечено, однако артиллерия и FPV-дроны российских войск вели огонь по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    В Харьковской области продолжается продвижение российских подразделений в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска при поддержке авиации и артиллерии.

    Российские войска развивают успех в районе Чугуновки, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ, использующих силы специального назначения.

    Возле Старицы российские подразделения продвинулись на двух участках в лесополосах на 150 м, а в районе Симиновки заняли один опорный пункт ВСУ и продвинулись на 300 м. В районе Волчанских Хуторов авиация и тяжелые огнеметные системы наносили удары по позициям ВСУ.

    На Хатненском направлении российские штурмовые группы продвинулись на двух направлениях на 250 м, овладев лесополосой. В районе Колодезного удары наносили российские авиация и расчеты ТОС-1А. На Липцовском участке фронта изменений не произошло, ВСУ активных действий не предпринимали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковскую область были переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области.

    8 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Сийярто заявил о срыве мира на Украине из-за Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что спецоперация на Украине могла завершиться, если бы европейцы не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Конфликт на Украине завершился бы быстрее, если бы европейские страны не вмешивались в усилия бывшего президента США Дональда Трампа, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

    Сийярто подчеркнул, что если бы не позиция европейцев, мир мог бы быть установлен еще больше года назад. По его мнению, вмешательство Европы существенно затянуло урегулирование ситуации.

    Глава венгерского МИД добавил, что уверен: при условии отсутствия препятствий со стороны европейских политиков, конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет участвовать в отправке войск европейских государств на Украину. Орбан отметил, что подобный шаг приведет к прямому военному конфликту с Россией.

