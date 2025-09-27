Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Мали Абдулайе Маига, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, обвинил Украину в том, что она стала одним из главных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны должны прекратить поставки оружия Киеву, чтобы не стать причастными к распространению международного терроризма.

Маига напомнил, что Украина публично заявляла о причастности к нападению на силы безопасности Мали, произошедшему в Тинзаутене в июле 2024 года. Он отметил, что после этого инцидента Мали осудило позицию украинских официальных лиц, которые, по его мнению, «перепутали международную сцену с театральной».

В ходе выступления премьер-министр Мали также обвинил Францию в поддержке террористов в регионе Сахеля, подчеркнув, что обращение страны в Совет Безопасности ООН осталось без ответа. Маига призвал мировое сообщество гарантировать безопасность и справедливое распределение ресурсов Сахеля.

