Tекст: Андрей Резчиков

В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита», предполагающему перечисление 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

Предполагается, что эти меры станут дополнением к «репарационному кредиту», потому что кредит за счет заблокированных российских средств все еще остается более предпочтительным планом для ЕК. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Ожидается, что ЕК и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября.

В России неоднократно заявляли о недопустимости использования заблокированных средств ЦБ РФ. В Кремле планы ЕС по изъятию российских активов без согласия Москвы охарактеризовали как воровство и предупреждали о судебных разбирательствах и ответных мерах, что приведет к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Тем временем в ЕС все больше опасаются того, что Украина потеряет финансовую поддержку МВФ. По данным издания Politico, фонд готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение якобы будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости Украины на ближайшие несколько лет.

Согласно данным Нацбанка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или более 142 млрд долларов. Госдолг в расчете на каждого из остающихся людей на территории, подконтрольной ВСУ, достиг рекордной суммы – 6,8 тыс. долларов.

По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

«Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы – и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическими плательщиками остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его мнению, Германия готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

«Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран – членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – предположил Рар.

«Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По его словам, Украина живет в долг, а деньги получает за то, что стала «орудием против России». За последние несколько лет государство привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины», – подчеркнул Скачко, добавив, что Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен.

«За время текущего конфликта мы неоднократно наблюдали, как некоторые государства выступали против определенных форм помощи Украине, однако в итоге решения все же принимались. Сейчас высока вероятность, что дополнительные ресурсы будут направлены из бюджетов стран ЕС, НАТО или специальных фондов», – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По его словам, основная проблема «репарационного кредита» связана с механизмом его практической реализации. «Сомневаюсь, что европейцам удастся изъять из замороженных российских активов ровно ту сумму, которая необходима для покрытия дефицита украинского бюджета. Было бы странно, если бы такой механизм заработал в текущих условиях. Следовательно, Европе придется изыскивать дополнительные средства, возможно, даже за счет собственных социальных программ», – добавил эксперт.

Как полагает Денисов, следует дождаться окончательного решения Еврокомиссии, поскольку не только Бельгия, но и ряд других европейских стран с осторожностью относятся к финансированию Украины через схему «репарационного кредита».

«Еврокомиссия занимает четкую позицию: Украина должна получать поддержку, и в нынешних условиях нельзя оставлять ее без финансирования перед лицом масштабного бюджетного дефицита. Однако с каждой неделей этот дефицит продолжает расти – отчасти из-за заявлений киевского руководства, которое, видимо, исходит из того, что в сложившейся ситуации сколько ни запроси, столько и получат», – заключил Денисов.