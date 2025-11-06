  • Новость часаПутин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    21 комментарий
    6 ноября 2025, 18:10 • В мире

    Киев заставил Европу брать себе кредиты

    Киев заставил Европу брать себе кредиты
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Евросоюзе придумали альтернативу «репарационному кредиту»: дефицит украинского бюджета может быть профинансирован за счет средств из общего долга ЕС и грантов от стран – членов союза. Конкретное решение ожидается на предстоящем в декабре саммите лидеров стран ЕС. Как отмечают эксперты, спонсировать Украину оказалось проще за счет средств самих европейцев, нежели придумать механизм по изъятию российских замороженных активов.

    В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита», предполагающему перечисление 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

    Предполагается, что эти меры станут дополнением к «репарационному кредиту», потому что кредит за счет заблокированных российских средств все еще остается более предпочтительным планом для ЕК. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Ожидается, что ЕК и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября.

    В России неоднократно заявляли о недопустимости использования заблокированных средств ЦБ РФ. В Кремле планы ЕС по изъятию российских активов без согласия Москвы охарактеризовали как воровство и предупреждали о судебных разбирательствах и ответных мерах, что приведет к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

    Тем временем в ЕС все больше опасаются того, что Украина потеряет финансовую поддержку МВФ. По данным издания Politico, фонд готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение якобы будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости Украины на ближайшие несколько лет.

    Согласно данным Нацбанка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или более 142 млрд долларов. Госдолг в расчете на каждого из остающихся людей на территории, подконтрольной ВСУ, достиг рекордной суммы – 6,8 тыс. долларов.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы – и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическими плательщиками остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран – членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – предположил Рар.

    «Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его словам, Украина живет в долг, а деньги получает за то, что стала «орудием против России». За последние несколько лет государство привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины», – подчеркнул Скачко, добавив, что Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен.

    «За время текущего конфликта мы неоднократно наблюдали, как некоторые государства выступали против определенных форм помощи Украине, однако в итоге решения все же принимались. Сейчас высока вероятность, что дополнительные ресурсы будут направлены из бюджетов стран ЕС, НАТО или специальных фондов», – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

    По его словам, основная проблема «репарационного кредита» связана с механизмом его практической реализации. «Сомневаюсь, что европейцам удастся изъять из замороженных российских активов ровно ту сумму, которая необходима для покрытия дефицита украинского бюджета. Было бы странно, если бы такой механизм заработал в текущих условиях. Следовательно, Европе придется изыскивать дополнительные средства, возможно, даже за счет собственных социальных программ», – добавил эксперт.

    Как полагает Денисов, следует дождаться окончательного решения Еврокомиссии, поскольку не только Бельгия, но и ряд других европейских стран с осторожностью относятся к финансированию Украины через схему «репарационного кредита».

    «Еврокомиссия занимает четкую позицию: Украина должна получать поддержку, и в нынешних условиях нельзя оставлять ее без финансирования перед лицом масштабного бюджетного дефицита. Однако с каждой неделей этот дефицит продолжает расти – отчасти из-за заявлений киевского руководства, которое, видимо, исходит из того, что в сложившейся ситуации сколько ни запроси, столько и получат», – заключил Денисов.

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

