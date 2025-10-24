Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

Tекст: Анастасия Куликова

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Предполагалось, что деньги пойдут на беспроцентный кредит для Киева. Однако процесс был заблокирован по требованию Бельгии. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры объединения уже обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите. Источники издания заявляют, что страны Евросоюза намерены достичь окончательного соглашения об использовании активов до конца года.

Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные средства никто не трогал.

«Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – цитирует его ТАСС. По информации Politico, встреча политиков в Брюсселе в четверг «должна была пойти совершенно не так».

Команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что решение «проблемы с бельгийским премьером» найдено. Больше всех «опозорился» президент Европейского совета Антониу Кошта. За несколько минут до мероприятия он анонсировал принятие «политического решения об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в том числе на приобретение военного оборудования».

«И это очень сильный сигнал России… Мы неоднократно заявляли, что будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и всеми силами. И теперь мы конкретизировали это», – приводит Politico слова Кошты. Спустя сутки западные СМИ констатируют: неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

Напомним, агентство Bloomberg ранее сообщило, что США «пока не будут» присоединяться к плану ЕС по российским активам. На полях заседания Международного валютного фонда американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

Однако замороженные российские средства имеются и в США. Газета ВЗГЛЯД писала, что взгляды на использование данных капиталов в Штатах и ЕС значительно разошлись. При этом в среду администрация Дональда Трампа впервые после его возвращения в Белый дом ввела новые санкции против российских энергетических компаний.

В экспертном сообществе допускали, что это «развяжет руки» ЕС. «Европейцы, глядя на действия Трампа, воодушевятся и решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских ЗВР, оформив их для Украины в виде репарационного кредита», – предполагал экономист Иван Лизан.

Однако этого не произошло по ряду причин, считают аналитики. Первая – правовая, отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Экспроприация российских активов по правилам ЕС является противозаконной. Нельзя просто изымать собственность. Нужно изменить базовый закон, чтобы это все переиграть», – пояснил собеседник.

По его мнению, вторая причина связана с ситуацией в зоне боевых действий. «Европейцы видят, что ВС России побеждают, и Москва никаких репараций выплачивать не будет. В этой ситуации в Старом Свете понимают: одно дело – снять информационные или пропагандистские сливки, и совсем другое – вкладывать свои реальные средства в Украину», – уточнил политолог.

Третья причина – принципиальная позиция Брюсселя,

дополняет Лизан. «Правительство страны осознает последствия конфискации российских резервов в какой-либо форме. Такой шаг будет означать «обнуление» Бельгии как страны, где гарантируется сохранность инвестиций, а также станет ударом по реноме Euroclear как международной расчетно-клиринговой организации», – пояснил экономист.

«Более того, экспроприация активов России привела бы к уничтожению евро как мировой резервной валюты и вызвала бы множество судебных исков к Бельгии со стороны Москвы с требованием компенсировать убытки. Наконец, это грозило бы резким ростом стоимости обслуживания госдолга как для Бельгии, так и для других стран ЕС. Какой смысл владеть активами на территории Евросоюза, если не гарантирована их сохранность?», – детализировал аналитик.

«Налицо конфликт интересов: есть евробюрократы, которым нужно срочно найти 120 млрд для войны на Украине, иначе им грозит кризис и геополитическое поражение, а есть национальные страны. Первые ни за что не отвечают, и все бремя ложится на последних», – подчеркнул спикер.

При этом эксперты разошлись во мнениях о том, удастся ли Евросоюзу в декабре прийти к единому решению. Так, Лизан считает, что главный вопрос состоит в том, получится ли у евробюрократии убедить членов ЕС взять на себя обязательства по этому решению и тем самым дать гарантии бельгийской стороне.

«Каждая страна ЕС будет решать сама, стоит ли этот «праздник жизни» сопутствующих проблем.

По моему мнению, кто-то гарантированно откажется. Будут ли это Венгрия или Словакия? Мы видим, что они держат твердую позицию по принципиальным вопросам, касающимся энергоносителей. Все остальные треки Будапешт и Братислава рассматривают как пространство для торгов. Иногда их представители выходят из зала во время голосования и решения принимаются без них», – напомнил он.

Германский политолог Александр Рар, в свою очередь, предположил, что дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает собеседник.

«Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – уточнил политолог.

Ткаченко же прогнозирует, что итоги саммита европейских лидеров в декабре окажутся такими же, как и результаты нынешней встречи. «Время на стороне России. И постепенно у Киева остается все меньше шансов на то, что ЕС примет какие-то решения по российским активам», – отметил спикер. Впрочем, он не исключил, что Европа вместе с Украиной могут организовать провокацию с тем, чтобы создать благоприятный фон для экспроприации средств.

«У европейских бюрократов за три года не получилось придумать легальный способ конфисковать активы.

Поэтому они перейдут к неправовым методам», – соглашается Лизан. Тем более, Владимир Зеленский кровно заинтересован в этих ресурсах, указал, в свою очередь, военкор Александр Коц, напомнив, что киевские власти «нескромно запросили 120 млрд евро».

«Надо понимать, что Украина – страна-банкрот и держится только за счет внешних вливаний. Без них в первую очередь бюджетный сектор: от учителей и врачей до спецслужб и армии – останется без зарплат. Так себе перспектива, учитывая, что желающих воевать нет даже за деньги. А тут еще и надежды о «репарационном кредите» тают прямо на глазах», – уточнил он.

В этом году Киев не получает финансовые транши из США. Таким образом получение российских активов является финансовой мечтой для Владимира Зеленского. «Для украинской стороны главной проблемой стал недостаток средств для закупки оружия и постоянный кассовый разрыв. Европейцы взяли на себя эти обязательства, но не смогли их выполнить», – подчеркнул Лизан.

«В предыдущие годы в Украине нужно было в среднем 40 млрд долларов внешнего финансирования,

а за оружие партнеры денег не требовали. Администрация Трампа объявила о поставках вооружения только на коммерческой основе. Теперь даже европейцы хотят тратить деньги не на это, а развивать свой ВПК. ЕС много обещал Киеву, а сам тонет в бюрократических процедурах, совещаниях и согласованиях», – отметил собеседник.

Если Евросоюз все же решится конфисковать российские активы, то Брюссель откроет «ящик Пандоры». Ткаченко напомнил, что польский суд ранее решил, что теракт на «Северных потоках» – не преступление, некоторые лидеры полагают, что воровство денег – законно. «Такая политика обернется для объединения крахом европейских интеграционных проектов и кризисом европейской экономики», – заключил он.