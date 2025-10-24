  • Новость часаНеизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 20:00 • Политика

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать этого все же не выйдет?

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Предполагалось, что деньги пойдут на беспроцентный кредит для Киева. Однако процесс был заблокирован по требованию Бельгии. Брюссель настаивает на том, что выдача «репарационного кредита» должна стать сферой ответственности всех членов ЕС.

    Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры объединения уже обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите. Источники издания заявляют, что страны Евросоюза намерены достичь окончательного соглашения об использовании активов до конца года.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные средства никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – цитирует его ТАСС. По информации Politico, встреча политиков в Брюсселе в четверг «должна была пойти совершенно не так».

    Команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что решение «проблемы с бельгийским премьером» найдено. Больше всех «опозорился» президент Европейского совета Антониу Кошта. За несколько минут до мероприятия он анонсировал принятие «политического решения об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в том числе на приобретение военного оборудования».

    «И это очень сильный сигнал России… Мы неоднократно заявляли, что будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и всеми силами. И теперь мы конкретизировали это», – приводит Politico слова Кошты. Спустя сутки западные СМИ констатируют: неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    Напомним, агентство Bloomberg ранее сообщило, что США «пока не будут» присоединяться к плану ЕС по российским активам. На полях заседания Международного валютного фонда американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Однако замороженные российские средства имеются и в США. Газета ВЗГЛЯД писала, что взгляды на использование данных капиталов в Штатах и ЕС значительно разошлись. При этом в среду администрация Дональда Трампа впервые после его возвращения в Белый дом ввела новые санкции против российских энергетических компаний.

    В экспертном сообществе допускали, что это «развяжет руки» ЕС. «Европейцы, глядя на действия Трампа, воодушевятся и решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских ЗВР, оформив их для Украины в виде репарационного кредита», – предполагал экономист Иван Лизан.

    Однако этого не произошло по ряду причин, считают аналитики. Первая – правовая, отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Экспроприация российских активов по правилам ЕС является противозаконной. Нельзя просто изымать собственность. Нужно изменить базовый закон, чтобы это все переиграть», – пояснил собеседник.

    По его мнению, вторая причина связана с ситуацией в зоне боевых действий. «Европейцы видят, что ВС России побеждают, и Москва никаких репараций выплачивать не будет. В этой ситуации в Старом Свете понимают: одно дело – снять информационные или пропагандистские сливки, и совсем другое – вкладывать свои реальные средства в Украину», – уточнил политолог.

    Третья причина – принципиальная позиция Брюсселя,

    дополняет Лизан. «Правительство страны осознает последствия конфискации российских резервов в какой-либо форме. Такой шаг будет означать «обнуление» Бельгии как страны, где гарантируется сохранность инвестиций, а также станет ударом по реноме Euroclear как международной расчетно-клиринговой организации», – пояснил экономист.

    «Более того, экспроприация активов России привела бы к уничтожению евро как мировой резервной валюты и вызвала бы множество судебных исков к Бельгии со стороны Москвы с требованием компенсировать убытки. Наконец, это грозило бы резким ростом стоимости обслуживания госдолга как для Бельгии, так и для других стран ЕС. Какой смысл владеть активами на территории Евросоюза, если не гарантирована их сохранность?», – детализировал аналитик.

    «Налицо конфликт интересов: есть евробюрократы, которым нужно срочно найти 120 млрд для войны на Украине, иначе им грозит кризис и геополитическое поражение, а есть национальные страны. Первые ни за что не отвечают, и все бремя ложится на последних», – подчеркнул спикер.

    При этом эксперты разошлись во мнениях о том, удастся ли Евросоюзу в декабре прийти к единому решению. Так, Лизан считает, что главный вопрос состоит в том, получится ли у евробюрократии убедить членов ЕС взять на себя обязательства по этому решению и тем самым дать гарантии бельгийской стороне.

    «Каждая страна ЕС будет решать сама, стоит ли этот «праздник жизни» сопутствующих проблем.

    По моему мнению, кто-то гарантированно откажется. Будут ли это Венгрия или Словакия? Мы видим, что они держат твердую позицию по принципиальным вопросам, касающимся энергоносителей. Все остальные треки Будапешт и Братислава рассматривают как пространство для торгов. Иногда их представители выходят из зала во время голосования и решения принимаются без них», – напомнил он.

    Германский политолог Александр Рар, в свою очередь, предположил, что дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает собеседник.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – уточнил политолог.

    Ткаченко же прогнозирует, что итоги саммита европейских лидеров в декабре окажутся такими же, как и результаты нынешней встречи. «Время на стороне России. И постепенно у Киева остается все меньше шансов на то, что ЕС примет какие-то решения по российским активам», – отметил спикер. Впрочем, он не исключил, что Европа вместе с Украиной могут организовать провокацию с тем, чтобы создать благоприятный фон для экспроприации средств.

    «У европейских бюрократов за три года не получилось придумать легальный способ конфисковать активы.

    Поэтому они перейдут к неправовым методам», – соглашается Лизан. Тем более, Владимир Зеленский кровно заинтересован в этих ресурсах, указал, в свою очередь, военкор Александр Коц, напомнив, что киевские власти «нескромно запросили 120 млрд евро».

    «Надо понимать, что Украина – страна-банкрот и держится только за счет внешних вливаний. Без них в первую очередь бюджетный сектор: от учителей и врачей до спецслужб и армии – останется без зарплат. Так себе перспектива, учитывая, что желающих воевать нет даже за деньги. А тут еще и надежды о «репарационном кредите» тают прямо на глазах», – уточнил он.

    В этом году Киев не получает финансовые транши из США. Таким образом получение российских активов является финансовой мечтой для Владимира Зеленского. «Для украинской стороны главной проблемой стал недостаток средств для закупки оружия и постоянный кассовый разрыв. Европейцы взяли на себя эти обязательства, но не смогли их выполнить», – подчеркнул Лизан.

    «В предыдущие годы в Украине нужно было в среднем 40 млрд долларов внешнего финансирования,

    а за оружие партнеры денег не требовали. Администрация Трампа объявила о поставках вооружения только на коммерческой основе. Теперь даже европейцы хотят тратить деньги не на это, а развивать свой ВПК. ЕС много обещал Киеву, а сам тонет в бюрократических процедурах, совещаниях и согласованиях», – отметил собеседник.

    Если Евросоюз все же решится конфисковать российские активы, то Брюссель откроет «ящик Пандоры». Ткаченко напомнил, что польский суд ранее решил, что теракт на «Северных потоках» – не преступление, некоторые лидеры полагают, что воровство денег – законно. «Такая политика обернется для объединения крахом европейских интеграционных проектов и кризисом европейской экономики», – заключил он.

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

