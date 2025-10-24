  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 12:24 • Новости дня

    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

    Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным и укрепить имидж миротворца. А европейские лидеры равняются на президента США и не станут экспроприировать замороженные российские активы, не будучи уверенными в поддержке Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал провал решения ЕС о кредите для Украины за счет активов России.

    «На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

    Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

    Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

    Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

    До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

    Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.

    23 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и прежде вводили санкции против нефтяных компаний России. Так, под ограничениями уже «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Они продолжают добывать и экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек. То же будет и с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Напомним, рестрикции введены впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    «Дональд Трамп и ранее пытался давить на нефтяную отрасль России, но использовал для этого импортные пошлины на товары из стран-покупателей ресурсов», – напомнил отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причем, администрация США принимала меры преимущественно в отношении Индии и делала это не потому, что российская нефть мешала им на индийском рынке, а из-за желания Штатов заставить Нью-Дели подписать невыгодное торговое американо-индийское соглашение. Энергоресурсы были лишь аргументом для тарифов», – добавил собеседник.

    Он отметил, что Вашингтон вводит рестрикции против нефтяных компаний России не в первый раз. Ранее под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». «Эти компании не прекратили свою работу и продолжают добывать, экспортировать нефть. Но возникло больше дополнительных издержек», – уточнил Юшков.

    По его словам, американские санкции, как правило, обходятся путем создания длинной цепочки посредников как при продаже ресурсов, так и при получении оплаты за них. «В результате снижается доходность, но не радикально. Я думаю, то же будет с Роснефтью и «ЛУКОЙЛом». Санкции не приведут к остановке работы компаний, но повысят издержки для них», – пояснил специалист.

    Юшков указал на синхронизацию рестрикций США и очередного пакета санкций ЕС – меры были озвучены фактически одновременно. При этом содержание различается. «Евросоюз ввел ограничения в отношении СПГ. Брюссель, который взял обязательство за следующие три года закупить американских энергоносителей на 750 млрд долларов, расчищает рынок сбыта для американского СПГ», – считает спикер.

    По его оценкам, достижение этого показателя все еще представляется нереалистичным, но европейцы всячески показывают, что они стремятся выполнить условия соглашения с США. «Их цель состоит в том, чтобы Трамп не ввел снова импортные пошлины на европейские товары», – напомнил аналитик, добавив, что принятые в рамках 19-го пакета меры едва ли окажут давление на Россию.

    Американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, обратил внимание на то, что Трамп не стал подписывать распоряжение о санкциях против нефтяных компаний России лично, а предоставил сделать это министру финансов. «То есть он или признает, что не руководит процессом введения санкций, или постеснялся вводить их от своего имени», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Эксперт указал, что это первые ограничения, введенные администрацией Трампа второго срока. «Он (в лице Минфина) вновь склонен к идее немедленного прекращения огня. Но особый позор – ссылка на исполнительный указ № 14024 от апреля 2021 года, то есть указ, подписанный Джо Байденом», – отметил Дробницкий.

    «До этого момента Трампа можно было называть «девственником второго срока» недружественных действий в отношении России. Теперь уже нет. Если раньше можно было ссылаться на то, что слова Трампа – вещь незначимая, мол, завтра скажет другое. То теперь можно с определенностью говорить: он не в состоянии противостоять совокупному давлению ЕС, американского мейнстрима и СМИ», – заключил американист.

    В среду министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Дональд Трамп, комментируя решение Минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Президент США также сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Эксперты объяснили «американские зигзаги».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Примечательно, что на следующий день после того, как США объявили о рестрикциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний, ЕС официально утвердил 19-й пакет мер против России. В рамках него Евросоюз ввел поэтапный заперт на импорт российского СПГ: для краткосрочных контрактов – с 25 апреля 2026 года, для долгосрочных – с 1 января 2027 года.

    Кроме того, ужесточен запрет на сделки с Роснефтью и «Газпромнефтью». Впервые введены санкции против компаний из Китая – двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть. Под санкции попал ключевой поставщик судов «Лукойла» Litasco Middle East DMCC из ОАЭ.

    Также ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота» России – перечень расширен еще на 117 позиций. В 19-й пакет вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. По версии ЕС, включенные в список юрлица «предоставляют судам «теневого флота» ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

    Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    24 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

    Вашингтон объявил о санкциях против нефтяных гигантов России – Роснефти и Лукойла, включая все структуры с их долей более 50%, передает Bloomberg.

    Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействие с этими предприятиями. Неамериканские компании также рискуют попасть под вторичные санкции, если будут вести сделки с этими компаниями и их «дочками». Всех участников рынка обязали завершить любые отношения с Роснефтью и Лукойлом до 21 ноября.

    После введения ограничений крупнейшим импортерам российской нефти – Индии и Китаю – предстоит решать вопрос о дальнейших покупках. Индийские НПЗ уже заявили, что почти полностью остановят закупки российской нефти, тогда как Китай пока не проявил интереса к дальнейшему наращиванию покупки. Некоторые китайские госкомпании уже отменили часть контрактов. «Практически невозможно продолжать закупки у российских компаний в нынешних условиях», – заявил топ-менеджер крупнейшего индийского переработчика.

    Ранее США и Евросоюз использовали механизм ценового потолка и ограничили работу с российской нефтью через сервисы страхования, логистики и финансирования. Также были введены прямые санкции против компаний Газпром нефть и Сургутнефтегаз. Несмотря на это, Россия сохраняла стабильный экспорт благодаря «теневому» флоту танкеров и альтернативной инфраструктуре.

    Санкции направлены на сокращение нефтегазовых доходов бюджета России, составляющих около четверти всех поступлений. По оценкам аналитиков, резкое сокращение покупок Россией со стороны Индии и возможная неготовность Китая увеличить закупки могут выбить новый баланс на мировом рынке. В результате спрос на нефть Ближнего Востока уже вырос, котировки поднялись. Однако российские власти выражают уверенность, что смогут адаптироваться и найти решение.

    Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.

    Аналитики Bloomberg предсказали обнуление поставок российской нефти в Индию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что при снижении экспорта российской нефти неизбежен рост цен.


    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что находящиеся под внешним управлением германского правительства дочерние предприятия «Роснефти» исключат из новых санкций Соединенных Штатов.

    «Я исхожу из того, что соответствующее исключение будет сделано и для «Роснефти», – заявил Мерц, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    По его словам, эту тему затронут на переговорах с США.

    Напомним, минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент России Владимир Путин счел незначительными эти рестрикции со стороны Вашингтона для российской экономики.

    23 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Fakt: Рубио сорвал встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планировавшийся саммит лидеров России и США в Будапеште не состоялся из-за вмешательства госсекретаря Марко Рубио, опасавшегося репутационных рисков для Дональда Трампа, заявила изданию Fakt польская журналистка, специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

    По информации, опубликованной польским изданием Fakt, на отмену встречи президентов России и США повлиял госсекретарь Марко Рубио, передает 360. Гурницкая-Партыка из Вроцлавского университета рассказала, что Рубио убедил Дональда Трампа отказаться от переговоров с Владимиром Путиным.

    Она отметила: «Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром». По словам эксперта, госсекретарь опасался, что отсутствие компромисса на саммите может привести к публичному провалу Трампа.

    В случае неудачных переговоров американский лидер мог бы не выполнить свои предвыборные обещания, что негативно отразилось бы на его репутации и политических перспективах.

    Напомним, Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, но не исключил, что переговоры могут состояться позднее.

    Эксперты связали решение Трампа с расхождением позиций Москвы и Вашингтона по вопросу завершения украинского конфликта.


    24 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп предпочел ввести санкции средней жесткости против российской энергетики после рассмотрения трех различных сценариев действий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

    Президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

    Осведомленные источники рассказали, что администрации Трампа были предложены три сценария: жесткий – с прямыми мерами против российской промышленности и руководства, средний – с акцентом на энергетическую отрасль, а также легкий, подразумевавший ограниченные меры.

    Собеседники уточнили, что Трамп остановился на среднем варианте, который нацелен на энергетический сектор России. Они также отметили, что данное решение поддержали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду на отмену санкций США в отношении компании

    Представители Белого дома заявили о значительном экономическом воздействии новых санкций на Россию.

    Эксперт Юшков отметил возможные негативные последствия ограничений для «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    23 октября 2025, 22:42 • Новости дня
    Politico: ЕС отложил решение по российским активам до декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрьский саммит ЕС, сообщает издание Politico.

    Источник Politico сообщил, что решение о возможной экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита было отложено до следующего саммита ЕС, который пройдет в декабре, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии» инициативе по замороженным российским активам.

    В итоговом заявлении саммита лишь поручено Еврокомиссии подготовить новые предложения по вопросу экспроприации к декабрю. Как отмечает Politico, по «репарационному кредиту» на данном этапе прорыва не достигнуто, никаких конкретных решений не принято.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос обсуждался на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта, подводя итоги саммита, не упомянул использование активов российского Центробанка для финансирования Украины в 2026-2027 годах. В своей публикации Кошта сообщил, что Евросоюз по-прежнему намерен удовлетворять финансовые потребности Украины в ближайшие два года, в том числе поддерживать военные и оборонные усилия Киева.

    Ранее Reuters сообщило, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Позже ущерб Германии от возможного применения российских активов оценили в 100 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Евросоюзу в случае использования российских активов.

    23 октября 2025, 22:35 • Новости дня
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что американский президент Дональд Трамп обещал ввести антироссийские санкции, когда это будет уместно и необходимо, и сделал это, так как перестал видеть со стороны России достаточных подвижек в деле достижения мира в украинском конфликте.

    «Президент Трамп всегда говорил, что для заключения хорошего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в нем. И он чувствует, что, к сожалению, с российской стороны в последнее время не наблюдалось достаточного интереса и действий в плане продвижения к миру, поэтому встреча между двумя лидерами не полностью исключена. Я думаю, президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова. Но мы хотим убедиться, что эта встреча принесет ощутимый позитивный результат. И что это будет полезное использование времени президента», – заявил Ливитт в ответ на первый вопрос брифинга.

    Пресс-секретарь Белого дома несколько раз повторила, как занят Трамп и как важно ему понимать продуктивность и результативность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы хотим убедиться, что президент с пользой использует время. А президент не хочет тратить свое время зря. <...> Госсекретарь Рубио посчитал этот разговор [с главой МИД России Сергеем Лавровым] действительно продуктивным. Но, опять же, президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным будет проведена с пользой», – добавила она.

    Ливитт уточнила, что Трамп «хочет видеть действия, а не просто разговоры», и предположила, что президент США чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, поэтому хочет, чтобы и эта война закончилась.

    Пресс-секретарь также напомнила, что Трамп оказывает давление и на европейцев с тем, чтобы те перестали закупать у России углеводороды, поэтому в Белом доме рассчитывают на масштабное воздействие санкций США на Москву.

    «Посмотрите, они [санкции] довольно внушительны, я видела сегодня утром международные новости из Китая о том, что они сокращают закупки нефти у России. Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента Трампа. Президент также надавил на европейские страны, наших союзников, чтобы они прекратили закупки российской нефти. Так что это полномасштабная кампания. Мы ожидаем, что эти санкции причинят немало беспокойства, как вчера заявил министр финансов. А могут ли быть еще санкции? Я оставлю это на усмотрение президента», – сказала Ливитт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными. При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

