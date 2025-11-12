Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Полиция Финляндии заявила о всплеске преступлений на почве ненависти
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, причем наиболее распространенными объектами стали граждане России и Эстонии.
Количество преступлений на почве ненависти, о которых сообщается в полицию, достигло рекордно высокого уровня, говорится в свежем докладе Полицейской академии Финляндии, пишет Yle.
«В 2024 году полиция зарегистрировала 1 808 предполагаемых преступлений на почве ненависти. Это на 13% больше, чем в 2023 году», – сказано в материале.
Предполагаемые преступления в основном связаны со словесными оскорблениями и угрозами. После вербальной агрессии второе место по распространенности занимают нападения.
Если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в бывшем Советском Союзе, отмечают в исследовании, связывая причину подобному со спецоперацией на Украине.
«По сравнению с 2023 количество преступлений по отношению к русским увеличилось. При этом среди истцов по делам о преступлениях на почве ненависти россияне находятся на седьмом месте, а украинцы – на восьмом. Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм», – уточнили в статье.
Почти 70% сообщений были связаны с предполагаемыми преступлениями, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы.
Кроме того, ненависть могут вызвать, например, сексуальная ориентация и религиозная принадлежность. В исследовании говорится, что в большинстве случаев представитель этнического большинства выражал предубеждения и враждебность по отношению к меньшинствам.
