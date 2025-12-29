  • Новость часаТрамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа
    Трамп назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Мнения
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    15 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    21 комментарий
    29 декабря 2025, 22:08 • Новости дня

    Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина «пощечиной» Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на резиденцию Владимира Путина стала пощечиной президенту США Дональду Трампу, который прилагает усилия для спасения остатков Украины.

    Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала «пощечиной» президенту США Дональду Трампу, который, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, предпринимает попытки «спасти остатки Украины», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что сейчас внимание США и других стран сосредоточено на поиске путей для урегулирования ситуации на Украине, однако действия Киева подрывают мирные усилия и отличаются беспрецедентной жестокостью.

    По мнению Захаровой, кровавые и террористические действия Киева не являются чем-то новым для России, и Москва неоднократно заявляла об этом публично. Представитель МИД также заявила, что Зеленский уже не впервые столь неуважительно обращается с мировыми лидерами, в том числе с предыдущей администрацией в США.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и не ожидал такой атаки. Трамп отметил, что нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Лавров объявил о пересмотре переговорной позиции России после этой атаки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    Комментарии (19)
    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (15)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (17)
    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    Комментарии (9)
    29 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде разрушили «мирный план» Киева, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, что итоги переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся во Флориде, разрушили план Киева, передает РИА «Новости».

    Основной неудачей для украинских властей стало то, что Трамп отказался поддержать «20 пунктов», которые Зеленский предлагал в качестве нового мирного предложения.

    Судя по сообщениям СМИ, Дональд Трамп придерживается позиции, что решение по спорным вопросам, включая территориальные, должно приниматься не путем референдума, а в парламенте. Эта позиция ставит под сомнение удачу украинских инициатив по мирному урегулированию. Встреча во Флориде проходила на фоне состоявшейся накануне телефонной беседы Трампа с Владимиром Путиным.

    Как подчеркивает газета Financial Times, после этих событий среди киевских чиновников усилилось беспокойство. Со ссылкой на источник, близкий к руководству на Украине, теперь ситуация для Зеленского стала значительно сложнее.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Дональд Трамп допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп провел часовую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность у украинской делегации и «партии войны».

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    Комментарии (26)
    29 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, президет США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на Украине граждан США, отметив, что среди них были известные личности.

    Президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан в ходе боевых действий на Украине, передает «Ведомости».

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он заявил: «Они погибли в стране, в чужой стране. И некоторые из них – известные люди. Очень известные. Но так грустно, что такое могло случиться».

    Трамп подчеркнул, что трагическая гибель американцев вызывает у него глубокие переживания. Он также напомнил, что среди погибших были люди, широко известные в стране.

    Президент отмечает, что подобных потерь можно было избежать, и выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл погиб в декабре, сражаясь среди иностранных наемников на Украине. Еще двое американцев, участвовавших в международном легионе, были убиты в начале декабря, одному из них было 29 лет.

    Комментарии (18)
    29 декабря 2025, 09:49 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам – территории Донбасса и статусу Запорожской АЭС, считает политолог Федор Лукьянов.

    Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне не привели к каким-либо принципиально новым решениям в урегулировании конфликта, написал Лукьянов в Telegram-канале.

    Лукьянов отмечает, что согласованность обсуждаемых пунктов выросла до 95% против 90%, озвученных ранее, однако по ключевым вопросам – территориям и Запорожской АЭС – подвижек не произошло.

    Статус гарантий безопасности остаётся неясным: официальные лица демонстрируют оптимизм, но конкретного содержания этому оптимизму до сих пор нет. В ходе переговоров Трамп в очередной раз заявил, что рассматривает урегулирование конфликта как европейское дело и не намерен серьёзно вовлекать Соединённые Штаты.

    Лукьянов подчёркивает, что Трамп не спешит усиливать давление на Россию: «если он завтра введёт какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику». По его мнению, Трамп предпочитает держать инициативу за собой, но видит меньше перспектив для давления на Россию, в связи с чем основное давление оказывается на Украину.

    Хотя Трамп говорит о желании как можно быстрее заключить мир, на деле он снова даёт время российским Вооружённым силам решать задачи самостоятельно. Лукьянов замечает, что это может происходить как осознанно, так и на интуитивном уровне, однако суть от этого не меняется.

    Он также отмечает, что внутренняя ситуация на Украине вызывает особый интерес и у Москвы, и у Вашингтона, причём для каждой из сторон стоит разная цель. При этом Лукьянов подчеркивает, что финальный исход событий пока не предрешён.

    Ранее политолог Алексей Чеснаков назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Комментарии (10)
    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    Комментарии (10)
    29 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не поняли смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что России необходимо готовить план «Б» в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В Кремле затруднились пояснить, что означают слова Владимира Зеленского о необходимости подготовить для России план «Б» в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами: «Не понимаю, что имеется в виду». Таким образом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что комментировать высказывание президента Украины затруднительно из-за отсутствия понимания его содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году. Зеленский уточнил, что 60 млрд из этой суммы составляет бюджет самой Украины, а еще 60 млрд необходимо найти на следующий год. Он также назвал планом «А» завершение боевых действий, а планом «Б» – поиск 120 млрд долларов.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского

    Чеснаков: Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стали гарантии безопасности для Украины

    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, хотя конкретного прогресса по территориальной теме не последовало, считает политолог Алексей Чеснаков.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде завершилась без значимых конкретных решений, однако стороны заявили о «успешных и содержательных» переговорах, пишет политолог в своем Telegram-канале.

    Лидеры вновь заверили, что проект мирного соглашения почти готов – якобы согласовано уже 95% его пунктов, а подписать его можно будет «буквально через несколько недель». Тем не менее, по словам политолога, конкретики по договоренностям так и не прозвучало.

    Как отмечает Чеснаков, основной темой обсуждения стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский, по его мнению, отвергает мысль о том, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности, при условии выполнения всех достигнутых договоренностей.

    Президент Украины, по словам эксперта, рассчитывает на «квазипятую статью НАТО», которая обеспечит ему поддержку сильного союзника и позволит маневрировать в отношениях с Россией, возможно даже саботируя выполнение соглашений.

    Чеснаков подчеркивает, что власти России не возражают против наличия гарантии для Украины, важно лишь, чтобы на украинской территории не размещались иностранные военные контингенты. Он также замечает, что Зеленский, вероятно, получил желаемые гарантии или близкие к ним.

    В то же время прогресса по территориальному вопросу не видно. По мнению эксперта, Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность: «дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». Таким образом, политолог считает, что начинается новая предвыборная кампания президента Украины.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    Комментарии (9)
    29 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается

    Трамп: Перемирие и остановка огня для референдума на Украине не обсуждаются

    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    @ Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что переговорный процесс может развиваться как положительно, так и «по-плохому», пишет «Комсомольская правда».

    «На переговорах не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, поскольку их очень легко нарушить», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп предупредил, что Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, чтобы не потерять новые территории в ближайшие месяцы. Соглашение о мирном урегулировании может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил Трамп.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию и «партию войны».


    Комментарии (2)
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина «пощечиной» Трампу
    Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским
    Российские войска отрезали от снабжения группировку ВСУ у Красного Лимана
    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

