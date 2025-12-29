  • Новость часаЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    29 декабря 2025, 11:38 Мнение

    Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России

    Вот-вот, до конца декабря, появится новое украинское правописание. Об этом сообщил спикер Верховной рады Стефанчук и заметил, что «с начала следующего года начнем новую эру шрифтообразования». Почему, по его мнению, эта тема так «горит»? Неужели в разгар военных действий нет более срочных задач?

    Стефанчук отметил: «Мы должны честно признать, что во многих нормативных актах до сих пор сохранились русизмы, кальки с канцеляризмов и лексика, несвойственная современному украинскому языку. Нет единой системы переводов юридических терминов – это создает проблемы не только для понимания законов, но и для их адаптации к праву Европейского союза».

    В этом образце словоблудия, рассчитанном на перевод на английский, говорится о том, что:

    – мова не должна быть похожей на русский язык и даже на его малороссийское наречие, на котором писали Шевченко и Коцюбинский;

    – она перестанет быть понятной чиновникам, и их легче станет увольнять за безграмотность;

    – а чтобы еврочиновники и сотрудники грантовых структур по-прежнему рассуждали о демократии и не обращали внимания на репрессии и этноцид, можно поговорить и о юридических терминах.

    Стефанчук отметил, что украинский язык «должен быть точным, современным и конкурентным в правовой сфере, особенно сейчас, когда мы готовимся к членству в ЕС, а большая часть законодательства потребует корректного перевода как с английского, так и на английский». Всё типа делается ради удобства перевода с суржика на пиджин (тот же суржик, по сути, только на основе безграмотного английского).

    Не только спикера Рады волнует новая терминология. Недавно в Сети появился ролик, где одна блондинка воркует по поводу новых математических терминов. По ее мнению, катет должен стать прямкой, гипотенуза – протыпрямкой, биссектриса – двусичной, а арифметика – щотныцей. И это только несколько терминов. Хотелось бы надеяться, что это шутка, но – нет, это не шутка.

    В истории уже были примеры, когда языки, на которых не говорили в городах (чешский) или вообще в быту (иврит), осовременивались так, чтобы в них не было и намека на те слова, которыми люди привыкли пользоваться. И делалось это по принципу: если исконного слова нет, то его надо придумать самим. И там это получилось.

    Основатели чешского национального движения делали всё возможное и невозможное, чтобы вновь обретенный литературный язык ни в коем случае не напоминал немецкий, на котором и говорила значительная часть населения. Они были уверены, что если театр переименовать в дивадло, то и Богемия в полной мере станет Чехией. И это им удалось. Правда, только после того, как президент Чехословакии распорядился изгнать из страны всех немцев и венгров.

    Создатели разговорного иврита, на котором вне синагог не общались более двадцати веков, тоже выдумывали новые слова, чтобы изгнать корни греческого и латинского происхождения. Делали они это хоть и менее последовательно, но с большим желанием. Особенно преуспел в словообразовании первый министр транспорта и второй министр образования еврейского государства Давид Ремез. И вот уже нет в Израиле светофоров и кондиционеров, но есть рамзоры и мазганы.

    А вот когда за нечто подобное взялся президент Российской академии адмирал Шишков, это вызвало взрыв общего хохота со стороны читающей общественности. И Жуковский, и Пушкин высказались, а Крылов намекнул в своей басне на неуместность. Его изыски в борьбе с заимствованиями современники спародировали так: «Хорошилище грядет по гульбищу из позорища на ристалище» (франт идет по бульвару из театра в цирк).

    С математическими терминами осторожность и минимальные изменения длятся как минимум четыре века. Еще в Киево-Могилянской академии было принято, что за основу берется та терминология, которую установил Евклид в Александрии. И с этим не спорили ни гоголевские персонажи, учившиеся там, ни составитель самой старой математической рукописи, сохранившейся в Москве, Иван Елизарьевич Долматский.

    Синодальная рукопись № 42 1625 года Долматского, по которой учился сам царь Алексей Михайлович, воспроизводит греческую терминологию с небольшими славянскими вкраплениями. Например, дуга там – горбатая черта, циркуль – кружавчик, а тупой угол именуется темным. Так что украинская девочка просто решила, сама того не зная, «расширить и углубить» изыски Ивана Елизарьевича, у которого, тем не менее, площадь – ареа, а параллелограмм – архобоидес. И если бы она почитала умные книжки, то узнала бы, что в учебнике арифметики (не щотныци!) Леонтия Филипповича Магницкого (1703), по которому учились и Ломоносов, и персонажи сериала про гардемаринов, терминология уже в основном сформировалась и затем вошла в мову с небольшими коррекциями.

    И полтавский помещик Михаил Васильевич Остроградский, который приятельствовал с Шевченко, не пытался выдумать не то что малороссийскую, но даже и русскую терминологию для дифференциального и интегрального исчисления. Ни в Харькове и Париже, где он учился, ни в Петербурге, где он преподавал офицерам и членам императорской фамилии, он новых терминов, отличающихся от общепринятых, не предлагал. И это при том, что, по словам профессора Николая Жуковского, Остроградский, «заимствовав в центре ученого мира свои глубокие познания, М.В. остался по характеру тем же хохлом, каким был его отец».

    Однако и у украинских властей, и у их добровольных помощников желание навязать искусственный язык, непохожий на русский, и вычистить всех, кто не станет его носителем, сильнее потребности в знаниях. И ради этого они готовы на всё – от убийств до выпячивания на весь мир собственной глупости. Ну а какие еще есть варианты, когда в головах прямки и протыпрямки, но только не извилины.

    Другие материалы автора

    Главное
    Макрон: «Коалиция желающих» согласует гарантии безопасности для Украины в январе
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    В Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу с нового года
    Долина отказала Лурье в освобождении квартиры до 30 декабря

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения

    Одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией. О какой партии и ее лидере идет речь и почему происходящее имеет прямое отношение к усталости поляков от украинского кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации