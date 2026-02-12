Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.5 комментариев
В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега во дворах
В столице Татарстана управляющие компании опробуют наземные беспилотники, способные заменить работу нескольких десятков дворников при уборке снега.
В Казани управляющие компании приступили к тестированию наземных беспилотников для уборки снега, сообщает пресс-служба мэрии. В испытаниях участвуют два дрона: один сгребает снег, второй отбрасывает его в сторону и разравнивает очищенную поверхность.
По данным мэрии, участок площадью 100 на 50 метров пара роботов очищает всего за пять минут, что сопоставимо с трудом 20–30 дворников.
Вес каждого аппарата составляет примерно 500 кг, автономная работа возможна до восьми часов, а рабочая температура варьируется от минус 25 до плюс 50.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил: «Использование роботов в городском хозяйстве – это требование сегодняшнего дня. Эту технику еще предстоит адаптировать, но первая неделя испытаний в условиях сильных снегопадов показала отличные результаты». Он добавил, что полностью отказаться от ручного труда не удастся, но автоматизация существенно поможет в зимний период.
В мэрии отметили, что идея использовать беспилотники для уборки снега принадлежит самому Метшину и совпала с намерением предприятия, производящего дроны для спецоперации, адаптировать их к гражданским задачам. В городе ощущается нехватка около 900 дворников, что и продиктовало необходимость внедрения подобных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани началось тестирование запуска роботов-доставщиков. Роботы-роверы сканируют улицы города для создания маршрутов доставки.