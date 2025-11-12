Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
В Казани стартовали испытания роботов-доставщиков
В Казани начались тесты роботов-доставщиков для создания маршрутов
Началось тестирование запуска роботов-доставщиков в Казани, сейчас роверы сканируют улицы для создания маршрутов доставки, сообщили в Минцифры Татарстана.
Компания «Яндекс» проводит тестовую работу для запуска роботов-доставщиков в Казани, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана. Сейчас роверы сканируют улицы, чтобы в дальнейшем создавать маршруты доставки по Казани. После того, как команда »Яндекса« создаст маршрут, роверы начнут полноценную работу, – сообщили в пресс-службе.
Технически ровер-доставщик компактен, но способен перевозить до 20 кг груза в своем 61-литровом отсеке. Его запас хода – 70 км, поэтому он сможет работать весь день без подзарядки. При этом средняя скорость робота сопоставима с быстрым шагом человека, что идеально для движения по тротуарам, подчеркнули в Минцифры региона.
Роверы оснащены автоматизированной системой управления и соблюдают все правила дорожного движения: ориентируются на сигналы светофоров для пешеходов, всегда уступают дорогу людям и другим транспортным средствам.
Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, 91% россиян позитивно относятся к автономным технологиям, а 83% поддерживают широкое внедрение роботов-доставщиков. Сроки запуска сервиса пока не озвучивают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яндекс» начала тестовые испытания беспилотного робота-курьера в 2019 году.
С 2024 года роботы-курьеры «Яндекса» совершают доставку заказов в различных сервисах компании.
