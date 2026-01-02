Финский экономист Малинен раскритиковал подход Стубба к отношениям с Россией

Tекст: Вера Басилая

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен подверг критике русофобскую политику президента Финляндии Александера Стубба, передает ТАСС.

Экономист написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что у Стубба нет полномочий делать подобные заявления от имени всех граждан страны. Малинен подчеркнул, что подавляющее большинство финнов не поддерживают нынешний курс официального руководства государства по отношению к России.

В ответ на реплику зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, прокомментировавшего слова Стубба о якобы необратимых изменениях во взаимных отношениях между странами, Малинен напомнил, что финское общество только начинает сопротивляться навязанной политике, несмотря на развернутую пропаганду. По его словам, этот процесс будет идти постепенно, но негативные последствия выбранного курса уже заметны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Финляндия уже несет последствия своей политики и должна заплатить за русофобию.

Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.