Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».
Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
Взаимодействие между Финляндией и Россией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении.
По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
«Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.
Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.