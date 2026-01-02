Tекст: Антон Антонов

По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

«Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.

Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.