Конгрессмены США назвали незаконной военную операцию против Ирана

Американские законодатели осудили атаку на Иран без одобрения конгресса

Ряд американских политиков раскритиковали военную операцию против Тегерана, передает РИА «Новости».

Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса.

Сенатор-демократ Рубен Галего также выступил против силового сценария. «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа», – заявил законодатель, предупредив о риске большого конфликта.

В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. В МИД России осудили нападение, возложив ответственность за последствия на инициаторов агрессии.

Как отмечал ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит Конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было».

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан».

Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.