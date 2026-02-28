35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Конгресс США не давал разрешения на военные удары по Ирану
В Конгрессе заявили о незаконности ударов США по Ирану
Военная операция США против целей в Иране проведена без обязательного решения высшего законодательного органа страны, обладающего исключительным правом объявлять войну, заявил член нижней палаты американского законодательного органа Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки).
Член палаты представителей Томас Мэсси обратил внимание на отсутствие юридических оснований для силовой операции, передает ТАСС.
Республиканец от штата Кентукки подчеркнул, что законодатели не давали согласия на подобные шаги.
«Военные действия, несанкционированные Конгрессом», – написал американский политик на своей странице в социальной сети X. Он прокомментировал таким образом последние решения Вашингтона на ближневосточном направлении.
Согласно действующему законодательству Соединенных Штатов, исключительными полномочиями на объявление войны обладает только высший законодательный орган страны. Любые боевые операции должны предварительно проходить процедуру одобрения парламентариями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану.
Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.
Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.
Между тем эксперт Федор Лукьянов заявил, что Трамп в войне с Ираном готов к потерям.