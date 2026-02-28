Ространснадзор начал проверку в Azur air из-за нарушений

Генпрокуратура потребовала проверить Azur air из-за задержек рейсов

Tекст: Вера Басилая

Ространснадзор начал внеплановую проверку деятельности авиакомпании Azur air, передает ТАСС.

Основанием для этого стали многочисленные жалобы на регулярные задержки рейсов, а также нарушения прав пассажиров, включая отсутствие необходимых услуг при задержках и трудности с возвратом денег. Генеральная прокуратура выдала требование о проведении проверки по запросу Ространснадзора.

Специалисты ведомства изучают эксплуатационную и техническую документацию, квалификацию персонала и состояние авиапарка, а также анализируют статистику выполнения рейсов.

Отмечается, что проверка не отразится на текущей работе авиакомпании: Azur air продолжает выполнять все запланированные рейсы в штатном режиме. Проверка продлится до 5 марта.

Цель инспекции – установить, соответствуют ли действия перевозчика федеральным авиационным правилам и выявить возможные системные проблемы, связанные с безопасностью полетов и качеством обслуживания пассажиров.

Ранее российский авиаперевозчик Azur Air назвал ложными сообщения о массовых технических неисправностях своего флота.

Около тысячи туристов не смогли вовремя вернуться домой с Пхукета из-за задержек рейсов.

Пассажиры в Красноярске прождали вылета во Вьетнам двое суток из-за обслуживания лайнера.