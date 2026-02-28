Ространснадзор начал проверку в Azur air из-за нарушений

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Авиакомпания Azur air проходит внеплановую проверку из-за систематических задержек рейсов и нарушений в обслуживании клиентов, сообщает Ространснадзор.
Ространснадзор начал внеплановую проверку деятельности авиакомпании Azur air, передает ТАСС.
Основанием для этого стали многочисленные жалобы на регулярные задержки рейсов, а также нарушения прав пассажиров, включая отсутствие необходимых услуг при задержках и трудности с возвратом денег. Генеральная прокуратура выдала требование о проведении проверки по запросу Ространснадзора.
Специалисты ведомства изучают эксплуатационную и техническую документацию, квалификацию персонала и состояние авиапарка, а также анализируют статистику выполнения рейсов.
Отмечается, что проверка не отразится на текущей работе авиакомпании: Azur air продолжает выполнять все запланированные рейсы в штатном режиме. Проверка продлится до 5 марта.
Цель инспекции – установить, соответствуют ли действия перевозчика федеральным авиационным правилам и выявить возможные системные проблемы, связанные с безопасностью полетов и качеством обслуживания пассажиров.
Ранее российский авиаперевозчик Azur Air назвал ложными сообщения о массовых технических неисправностях своего флота.
Около тысячи туристов не смогли вовремя вернуться домой с Пхукета из-за задержек рейсов.
Пассажиры в Красноярске прождали вылета во Вьетнам двое суток из-за обслуживания лайнера.