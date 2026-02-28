Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.37 комментариев
Новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана
Fars: Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана
Громкие хлопки и звуки детонации зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах Ирана, включая стратегически важный остров Харг и город Исфахан.
Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars. Тревожные новости поступают сразу из нескольких регионов исламской республики.
«Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре», – говорится в сообщении.
Все перечисленные населенные пункты расположены на западе страны. В частности, Нахаванд и Кангавар находятся в провинции Керманшах.
Кроме того, звуки взрывов зафиксированы на юге города Исфахан, пишет агентство IRNA. Журналисты отмечают, что громкие хлопки слышны в южных частях мегаполиса, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.
Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.