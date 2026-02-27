Нефть подорожала на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном

Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Мировые цены на нефть выросли из-за нарастающей напряженности между США и Ираном
Мировые цены на нефть в пятницу пошли в рост: рынки ожидают нового раунда переговоров между США и Ираном, опасаясь дальнейшего роста напряженности между странами.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 увеличивалась на 0,03% относительно закрытия – до 70,86 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,14%, до 65,3 доллара, передает РИА «Новости».
После прошедших накануне в Женеве переговоров глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели. Он сообщил, что делегации с ближайшего понедельника начнут технические консультации в Вене, в МАГАТЭ.
«Трейдеры занимают выжидательную позицию, учитывая нарастающую напряженность в отношениях с Ираном», – цитирует Reuters старшего аналитика Sparta Commodities Джуна Гоха.